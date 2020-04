Le coronavirus au Japon : l’évolution de l’épidémie au jour le jour

Les virus, ennemis mortels de l’humanité

Du premier cas de coronavirus apparu au Japon le 16 janvier, voici la chronologie de l’évolution de l’épidémie, que nous mettons à jour quotidiennement.

7 avril

Le gouvernement japonais a déclaré l’état d’urgence dans sept préfectures du pays, à savoir Tokyo, Osaka, Kanagawa, Chiba, Saitama, Hyôgo et Fukuoka. Il durera jusqu'au 6 mai, date de la fin de la période des congés nationaux de la Golden Week. Cette mesure, qui n'a jamais été prise auparavant, ne correspond pas à un confinement total.

Elle permettra néanmoins aux gouverneurs des préfectures concernées de pouvoir entre autres demander à ses habitants de rester chez eux et limiter leurs sorties, de fermer les commerces qu'ils souhaitent, annuler les événements et réquisitionner des terrains ou des établissements à des fins médicales.

Le Premier ministre a demandé à chacun de s’efforcer au possible de travailler chez soi, d’éviter les endroits étroits et bondés et toutes formes de rassemblements, même entre amis. « Si nous tenons face à cette période difficile et diminuons les contacts entre personnes de 70 à 80 %, la courbe de l’évolution du virus pourra baisser d’ici deux semaines », a-t-il expliqué. (Voir notre article lié)

Le gouvernement métropolitain de Tokyo a commencé à transférer des patients atteints de symptômes légers du coronavirus dans un hôtel d'affaires dans l'arrondissement de Chûô, afin de décongestionner les hôpitaux et donner priorité aux personnes sévèrement infectées.

Le pays recense plus de 4 300 cas de contaminations. (Voir le bilan des infections par préfecture)

6 avril

Le Premier ministre Abe Shinzô annonce qu'il compte décréter l'état d'urgence le lendemain 7 avril dans certaines régions du Japon présentant le plus haut nombre de contaminations. Il déclare également qu'il débloquera 108 000 milliards de yens (environ 915 milliards d'euros) pour stimuler l'économie qui se détériore progressivement. Ce montant inclut le paiement de 300 000 yens (environ 2 545 euros) à chaque ménage dont les revenus ont été affectés par la pandémie, ainsi que la création d'un système de prêts à taux d'intérêt nul pour les petites entreprises à travers des institutions financières privées.

5 avril

Tokyo a dépassé la barre des 1 000 cas de coronavirus. À la seule journée du 5 avril, 143 personnes avaient été testées positives au Covid-19. C’est le deuxième jour de suite où plus de 100 infections sont enregistrées. (Voir notre article lié)

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko apparaît sur la chaîne nationale NHK et demande au gouvernement de déclarer le plus tôt possible l’état d’urgence.

4 avril

Tokyo enregistre 117 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et franchit pour la première fois le seuil des 100 cas en un jour. Le nombre total des personnes contaminées dans la capitale japonaise est de 891. L’épidémie a également progressé dans d’autres préfectures très urbanisées en particulier celles d’Osaka (41 cas), de Fukuoka (27 cas) et de Saitama (18 cas).

Un policier du commissariat d’Akasaka de Tokyo est testé positif au Covid-19 et 70 de ses collègues sont mis en congé. Le département de la police métropolitaine de Tokyo envoie d’autres agents sur place pour les remplacer.

3 avril

Le nombre total des cas de contamination par le coronavirus recensés au Japon s’élève à 3 000 avec, pour la première fois, plus de 300 nouveaux cas en une journée. 89 cas supplémentaires ont été enregistrés à Tokyo, où le total des personnes infectées est de 773. L’épidémie continue par ailleurs de gagner du terrain dans les préfectures de Kanagawa, Saitama et Fukuoka.

Le gouvernement japonais annonce qu’il remettra 300 000 yens (environ 2 545 euros) en espèces à tous les ménages dont les revenus ont été affectés par la pandémie, dans le cadre d’un plan de soutien économique qui devrait être prêt d’ici le 7 avril.

Pour désengorger les hôpitaux et laisser la priorité aux patients atteints sévèrement du coronavirus, la Nippon Foundation a annoncé préparer 10 000 lits pour les personnes présentant des symptômes légers ou une absence de signes. (Voir notre article lié)

2 avril

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales publie une nouvelle carte mettant en évidence 26 « foyers de contamination » (cluster) répartis dans 14 préfectures de l’Archipel.

Tokyo enregistre 97 nouveaux cas de contamination, un record pour une seule journée. 21 d’entre eux sont liés à l’hôpital général Eiju (Eiju General Hospital) dans l’arrondissement de Taitô. Le total des cas recensés jusqu’à présent dans la métropole est de 684.

1er avril

Un comité d’experts du gouvernement se prononce en faveur de mesures draconiennes en expliquant que les systèmes médicaux des préfectures de Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka et Hyôgo sont au bord de la crise.

Le Premier ministre Abe Shinzô affirme qu’il n’y a pas lieu pour l’instant de proclamer l’état d’urgence, tout en reconnaissant que le moindre relâchement de la vigilance pourrait aboutir à une explosion des cas. Et il ajoute que même si l’état d’urgence était déclaré, il n’y aurait pas de confinement total des villes comme en France. Il annonce également que deux masques provenant de stocks subventionnés par le gouvernement seront distribués à chacun des quelque cinquante millions de ménages que compte le Japon.

Un laboratoire japonais lance des essais cliniques en utilisant le médicament Avigan pour traiter le Covid-19. Les autorités chinoises avaient déjà procédé à ce traitement et ont affirmé son efficacité. (Voir notre article lié)

31 mars

La nouvelle date de l’ouverture des JO de Tokyo a été fixée au 23 juillet 2021, après son report dû à la propagation du coronavirus. (Voir notre article lié)

On apprend que l’acteur, scénariste et réalisateur Kudô Kankurô a été contaminé par le Covid-19.

30 mars

Koike Yuriko, gouverneur de Tokyo, demande aux habitants de la ville de cesser de fréquenter les établissements de karaoké, les salles de concert, les bars et les boîtes de nuit afin de limiter la propagation du Covid-19. Elle prie aussi les malades présentant peu ou pas du tout de symptômes de rester chez eux ou dans leur lieu d’hébergement, afin de réserver les lits d’hôpital aux cas graves.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales explique que 38 des cas de contamination par le coronavirus de Tokyo dont on n’avait pas clairement identifié l’origine sont considérés comme liés à des visites tardives dans des bars et des boîtes de nuit.

Le nombre des nouveaux cas recensés à Tokyo se limite à 13, après une période où il a été de 40 à 60 par jour. Mais le gouvernement métropolitain précise que cette baisse s’explique par le fait qu’il y a moins de tests effectués en consultation externe le dimanche.

Le Japon apprend avec stupeur le décès du célèbre humoriste Shimura Ken le 29 mars, à l’âge de 70 ans, des suites d’une infection au coronavirus. Hospitalisé le 20 mars parce qu’il se sentait fatigué, il a ensuite été victime d’une pneumonie. (Voir notre article lié)

29 mars

Avec 68 cas supplémentaires, le nombre des personnes contaminées par le coronavirus recensées à Tokyo passe à 430. Les deux tiers de ce nouveau total ont été enregistrés la semaine précédente. Près d’une centaine de cas sont liés à l’hôpital général Eiju (Eiju General Hospital), situé dans l’arrondissement de Taitô. Mais le nombre de cas dont l’origine est inconnue est lui aussi en augmentation.

28 mars

Après l’appel à rester chez soi de la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko, les quartiers plus animés et touristiques de la capitale ont vidé leurs rues en grande partie. La plupart des boutiques, grands magasins, parcs et cinémas ayant fermés, les quartiers de Shibuya, Harajuku, Omotesandô, Shinjuku ou encore Asakusa ont eu très peu de visiteurs si l’on compare à un jour habituel. (Voir notre article lié)

63 nouveaux cas ont été recensés à Tokyo. La moitié d’entre eux sont liés à une possible contamination de l’hôpital général de Eiju (Eiju General Hospital), dans l’arrondissement de Taitô.

Le nombre total des cas enregistrés à Tokyo s’élève à présent à 362, dont 224 au cours des six derniers jours.

On apprend qu’il y a eu 58 cas de contamination par le coronavirus dans un établissement pour handicapés de la ville de Tônoshô, dans la préfecture de Chiba. 32 membres du personnel figurent au nombre des personnes infectées.

Le Premier ministre Abe Shinzô demande au peuple japonais de coopérer avec les autorités pour éviter une explosion de nouveaux cas comme dans plusieurs villes européennes soumises à un confinement. Et il précise que la bataille contre le coronavirus sera longue. Il explique aussi qu’il prépare un budget pour faire face aux conséquences économiques de la crise qui sera prêt dans une dizaine de jours.

27 mars

Koike Yuriko, gouverneur de Tokyo, annonce que 40 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés dans la métropole. Cela fait trois jours consécutifs que le nombre des nouveaux cas est égal ou supérieur à 40. Et les 161 cas enregistrés depuis cinq jours représentent plus de la moitié du total des contaminations répertoriées jusqu’à présent à Tokyo.

Le lanceur de baseball Fujinami Shintarô fait partie des trois joueurs de l’équipe des Hanshin Tigers testés positifs au coronavirus.

L’organisation de baseball professionnel japonaise (NPB) reporte la date du début de la saison de baseball, en se donnant le 24 avril comme nouvel objectif.

26 mars

En l’espace de 4 jours, Tokyo a enregistré 121 nouveaux cas.

Les autorités locales des préfectures de Kanagawa, Saitama, Chiba et Yamanashi, qui entourent Tokyo, demandent à leurs habitants d’éviter toutes les sorties autres que nécessaires pendant le week-end. Koike Yuriko, gouverneur de Tokyo, apporte son soutien à cette initiative.

25 mars

Koike Yuriko, gouverneur de Tokyo, prévient les habitants de la ville qu’il y a un risque d’explosion des cas de contamination. Elle leur demande en conséquence de travailler dans la mesure du possible chez eux et d’éviter tout déplacement inutile pendant le week-end. Au cours des trois derniers jours, Tokyo a enregistré 74 nouveaux cas dont 41, le 25 mars.

Le ministère des Affaires étrangères japonais relève le niveau d’alerte pour les voyages à l’étranger à 2, un fait sans précédent. Et il recommande aux Japonais d’éviter tout déplacement hors de l’Archipel en dehors du strict nécessaire.

Le célèbre humoriste Shimura Ken est testé positif au coronavirus. D’après son agent, le comédien âgé de 70 ans est souffrant depuis quelques jours et il présente des symptômes légers de pneumonie.

24 mars

Au cours d’un entretien téléphonique, le Premier ministre Abe Shinzô et le président du Comité international olympique (CIO) se sont mis d’accord pour reporter les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. La XXXIIe olympiade devrait avoir lieu au cours de l’été 2021. (Voir notre article lié)

23 mars

La firme automobile Toyota annonce la mise à l’arrêt temporaire de sept chaînes de production dans cinq de ses usines du Japon en raison de la baisse de la demande provoquée par l’épidémie de coronavirus.

Koike Yuriko, gouverneure de Tokyo, déclare qu’elle pourrait être amenée à imposer une période de confinement à la capitale japonaise si le nombre des cas de contamination explosait et elle demande à la population de coopérer.

Le Premier ministre Abe Shinzô réagit à l’annonce faite la veille par le Comité international olympique (CIO) en disant que si les JO ne peuvent pas avoir lieu comme prévu, il faudra qu’ils soient reportés. C’est la première fois que le chef du gouvernement fait allusion à un possible ajournement des JO.

22 mars

Le Comité international olympique (CIO) dit qu’il va envisager un report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et qu’il prendra une décision à ce sujet au cours des quatre semaines à venir. Il affirme qu’il n’a pas du tout l’intention d’annuler les JO de 2020. (Voir notre article lié)

Un nouveau « foyer de contamination » (cluster) a été détecté dans la préfecture d’Ôita où le nombre des cas est passé à 16 au cours des quatre derniers jours.

21 mars

Les nouveaux cas de contamination par le coronavirus se multiplient parmi les Japonais qui reviennent de l’Europe. Cinq personnes ont été testées positives aux aéroports de Haneda et de Narita. Y compris une fillette dont les parents sont rentrés chez eux à Okinawa au lieu de rester à l’aéroport de Narita en attendant les résultats des analyses, comme on le leur avait demandé.

20 mars

Le Premier ministre Abe Shinzô annonce des mesures pour mettre fin à la fermeture des établissements scolaires et il demande au ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie de faire les préparatifs nécessaires en vue de leur réouverture. Dans le même temps, il rappelle les dangers posés par les manifestations de grande envergure.

19 mars

Un comité d’experts du gouvernement insiste sur le risque d’une épidémie massive pour le Japon en rappelant que si la progression du coronavirus a été dans une certaine mesure enrayée, le nombre des cas continue à augmenter dans les grandes villes.

Yoshimura Hirofumi, gouverneur d’Osaka, demande aux habitants de la préfecture d’éviter tout voyage autre que nécessaire durant le long week-end qui commencera le 20 mars. Ido Toshizô, gouverneur de la préfecture de Hyôgo, fait un appel dans le même sens à ses concitoyens.

Le gouvernement japonais annonce le report du voyage officiel en Grande Bretagne de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, prévu pour le printemps. (Voir notre article lié)

18 mars

Suzuki Naomichi, gouverneur de Hokkaidô, annonce que l’état d’urgence qu’il a décrété le 28 février prendra fin le 19 mars, comme prévu. Il déclare que la préfecture de Hokkaidô a évité une explosion des cas de contamination et qu’il faut limiter l’effet de l’épidémie sur les activités économiques. Mais il demande à nouveau à tous ceux qui ont des symptômes proches de la grippe ou de la fièvre de rester chez eux.

Le gouvernement japonais décide d’annuler les banquets prévus le 21 avril pour célébrer l’accession du prince Fumihito au rang de prince héritier.

17 mars

Tashima Kôzô, président de la Fédération japonaise de football (JFA) et vice-président du Comité olympique japonais (JOC), annonce qu’il a été testé positif au coronavirus.

Le président du Comité Olympique International (CIO), Thomas Bach, a organisé une téléconférence avec les différentes fédérations internationales de sport, et leur a fait savoir qu’un report ou une annulation de l’événement n’était pas prévu pour le moment. (Voir notre article lié)

16 mars

Pour la première fois dans l’histoire du G7, les dirigeants des sept pays les plus industrialisés du monde se réunissent par visioconférence à propos de l’épidémie de coronavirus. Dans un communiqué commun, ils déclarent que « la pandémie du coronavirus est une tragédie humaine et une crise sanitaire à l’échelle de la planète qui constitue un risque majeur pour l’économie mondiale. » Et ils se disent prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour restaurer la croissance mondiale et à « mobiliser tous les instruments de politique économique, qu’il s’agisse de mesures budgétaires et monétaires ou d’actions ciblées pour soutenir immédiatement et autant que nécessaire les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés. »

La Banque du Japon (BoJ) décide de doubler ses achats de titres de fonds négociés à 12 000 milliards de yens (environ 104 milliards d’euros) dans le cadre de mesures d’assouplissement supplémentaires pour soutenir l'économie et les marchés financiers secoués par la propagation du coronavirus. Elle annonce également qu’elle coopèrera avec d’autres grandes banques centrales des États Unis et de l’Europe.

15 mars

La Réserve fédérale américaine décide du jour au lendemain de réduire les taux d'intérêt américains à 0 %-0,25 %, des niveaux comparables à ceux de la crise financière mondiale de 2008.

En raison de la pénurie de certains articles, une nouvelle loi interdit la revente des masques à des prix prohibitifs. Les contrevenants sont passibles de peines et d’amendes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 1 million de yens (environ 8 486 euros).

14 mars

Au cours d’une conférence de presse, le Premier ministre Abe Shinzô déclare que le degré de contamination du Japon étant relativement peu élevé, il n’est pas nécessaire de déclarer l’état d’urgence. Il ajoute que le pays va continuer comme prévu ses préparatifs en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

13 mars

Avec deux nouveaux décès survenus dans la préfecture d’Aichi, le nombre total de morts provoquées par le coronavirus au Japon s’élève à 21, dont 10 dans la préfecture d’Aichi.

Après l’interdiction d’entrer aux Etats Unis pour les ressortissants des pays européens, à l’exclusion de ceux de la Grande Bretagne, décrétée par le président Donald Trump, les craintes d’une crise économique à l’échelle mondiale s’amplifient. L’indice Dow-Jones des valeurs industrielles chute à 2 352,60 points tandis que l’indice Nikkei descend en dessous de 17 000 points pour la première fois depuis novembre 2016.

12 mars

Le président Donald Trump suggère que les Jeux olympiques de 2020 soient reportés d’une année. Selon lui, cette solution serait préférable à un déroulement des épreuves dans des stades vides.

11 mars

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclare que l’épidémie de coronavirus s’est transformée en pandémie et il demande à tous les pays de prendre « des mesures urgentes et efficaces » pour enrayer la propagation du virus.

La Fédération japonaise de baseball des lycées annonce l’annulation du tournoi de baseball des lycées (kôshien) du printemps.

10 mars

Le Premier ministre Abe Shinzô demande l’annulation des manifestations de grande envergure pour 10 jours de plus en expliquant qu’il s’agit d’un moment particulièrement crucial si l’on veut éviter une propagation rapide du virus. Il ajoute que le Japon refusera l’entrée de son territoire aux personnes ayant séjourné dans cinq régions du nord de l’Italie, huit provinces de l’Iran et la république de Saint-Marin, en raison du nombre élevé des cas de contamination sur place.

9 mars

Un groupe d’experts du gouvernement déclare que le nombre des cas de contamination n’est pas en train d’exploser au Japon, que dans 80 % des cas, les personnes infectées n’ont pas transmis le coronavirus et que les « foyers de contamination » (cluster) ont été identifiés relativement rapidement. Il recommande à la population d’éviter les foules et les espaces fermés mal ventilés.

Le début de la saison de baseball professionnel japonais (NPB) programmé pour le 20 mars est repoussé. Les organisateurs espèrent qu’il aura lieu au mois d’avril. La Fédération japonaise de football (JFA) reporte elle aussi le début du championnat de football au mois d’avril.

L’indice Nikkei chute de plus de 1 000 points, à 19 698, 76 points, passant sous la barre des 20 000 points pour la première fois en 14 mois. Le dollar accuse lui aussi une forte baisse et il s’échange à 101 yens. Par ailleurs, les cours du pétrole s’effondrent. Enfin à New York, l’indice Dow-Jones des valeurs industrielles plonge en perdant plus de 2 000 points.

8 mars

On apprend qu’un homme décédé le 7 mars dans la préfecture d’Aichi a été contaminé par le coronavirus. Le nombre total des morts dues au Covid-19 survenues sur le territoire japonais est de 7. Avec trois nouveaux cas de contamination, la préfecture de Hokkaidô franchit le seuil des 100 personnes infectées.

7 mars

Le gouvernement japonais dit qu’il soutiendra les PME affectées par l’épidémie de coronavirus en leur proposant des prêts sans intérêt et sans garantie dans le cadre d’un programme spécial. Il prévoit par ailleurs une aide financière pour les soignants contraints de réduire leur temps de travail pour pouvoir s’occuper de leurs enfants.

Le Centre pour la science et l’ingénierie des systèmes (CSSE) de l’Université Johns Hopkins (JHU) de Baltimore, aux États-Unis, suit de très près la propagation du coronavirus. Il annonce que plus de 100 000 personnes ont été contaminées dans le monde et que 57 000 d’entre elles ont guéri.

6 mars

La préfecture d’Osaka affirme que la plupart des 31 cas de contamination recensés sur son territoire sont liés à deux concerts organisés dans la ville d’Osaka. D’autres cas enregistrés dans les préfectures de Nagano et de Hyôgo sont eux aussi en rapport direct avec ces manifestations.

Le gouvernement japonais annule la cérémonie commémorative qui devait marquer le neuvième anniversaire du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon, le 11 mars 2011, qui a provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima.

5 mars

Le Premier ministre Abe Shinzô annonce que les personnes en provenance de Chine et de Corée du Sud seront soumises à une quarantaine de deux semaines dans des établissements prévus à cet effet et qu’elles seront priées de ne pas utiliser les transports en commun. Les arrivées en provenance de ces deux pays se feront uniquement par des vols à destination des aéroports de Narita et de Haneda. Ce système qui prendra effet le 9 mars devrait durer jusqu’à la fin du mois.

Suga Yoshihide, secrétaire général du Cabinet, explique à des journalistes que le voyage officiel du président chinois Xi Jinping, prévu pour le printemps, est reporté parce que les deux pays sont en train de combattre l’épidémie de coronavirus.

4 mars

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO) confirme que le CIO préfère que les Jeux olympiques de Tokyo aient lieu plutôt que de les annuler ou de les reporter.

La Fédération japonaise de baseball des lycées annonce que le tournoi de baseball des lycées (kôshien) du printemps, qui devait avoir lieu à partir du 19 mars, se déroulera à huis clos. Une décision à ce sujet devrait être prise le 11 mars.

3 mars

De nouveaux cas de contamination sont recensés dans la région du Kansai parmi les spectateurs de concerts organisés à Osaka les 15 et 16 février derniers.

2 mars

Kuroda Haruhiko, gouverneur de la Banque du Japon, déclare que la BOJ va prendre des mesures pour stabiliser les marchés financiers.

1er mars

En vertu de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement japonais ordonne aux fabricants de masques de vendre leurs produits à l’État. Il annonce qu’il va fournir des masques aux municipalités de Hokkaidô où il y a le plus haut nombre de cas de contamination.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales avertit la population que les gymnases et les restaurants proposant un buffet sont des lieux particulièrement propices à la contamination par le coronavirus.

Le nombre de cas recensés à Sagamihara, dans la préfecture de Kanagawa, s’élève à 14.

29 février

Le Premier ministre Abe Shinzô demande aux Japonais de faire preuve de compréhension pour la fermeture des écoles en expliquant qu’elle intervient dans une période cruciale pour endiguer la propagation du coronavirus.

Confirmation d’un premier cas de contamination à Sendai, dans la région du Tôhoku. Il s’agit d’un passager du navire de croisière Diamond Princess qui s’est avéré infecté après avoir été testé négatif dans un premier temps. Les préfectures de Miyagi, Kôchi et Niigata enregistrent elles aussi leurs premiers cas.

28 février

Le gouverneur de la préfecture de Hokkaidô y déclare l’état d’urgence et demande à la population de rester chez elle pendant le week-end.

27 février

Le Premier ministre Abe Shinzô ordonne la fermeture de tous les établissements scolaires primaires et secondaires pour endiguer la propagation du virus.

26 février

Le gouvernement japonais demande l’annulation des manifestations de grande envergure comme les concerts ou les matchs de niveau professionnel et ce, pendant les deux semaines qui viennent. Tous les matchs de préparation de la saison de baseball professionnel se joueront à huis clos.

La préfecture d’Osaka annonce qu’une femme d’une quarantaine d’années a été testée positive au coronavirus après avoir apparemment guéri une première fois de cette infection.

25 février

À l’occasion d’une réunion, le groupe de travail du gouvernement sur le Covid-19 adopte une politique générale de base centrée sur la gestion des foyers d’infection (cluster) disséminés dans le pays.

23 février

La célébration du 60e anniversaire de l’empereur Naruhito devant son peuple, une première depuis son accession au trône, est annulée en raison de l’épidémie de coronavirus. Il a eu lieu en petit comité uniquement dans l’enceinte du palais impérial. (Voir notre article lié)

19 février

Les passagers du Diamond Princess commencent à quitter le navire de croisière après une période de quarantaine. 970 d’entre eux, testés négatifs au Covid-19, doivent être évacués d’ici le 21 février. En l’espace de deux semaines, plus de 600 personnes présentes à bord ont été contaminées par le coronavirus. (Voir notre article lié)

17 février

La Fondation du marathon de Tokyo décide de ne pas autoriser le public à participer à la course prévue le 1er mars, en raison de l’épidémie de coronavirus. (Voir notre article lié)

16 février

Le Premier ministre Abe Shinzô dirige une réunion du groupe de travail du gouvernement sur le Covid-19. Il annonce un programme pour améliorer les mesures destinées à endiguer le coronavirus en collaboration avec les autorités locales. Le même jour, le gouvernement envoie un cinquième avion à Wuhan pour rapatrier ses ressortissants.

13 février

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales annonce qu’une Japonaise âgée de plus de 80 ans qui ne s’était jamais rendue en Chine est morte dans la préfecture de Kanagawa, après avoir été contaminée par le coronavirus. C’est le premier décès provoqué par le Covid-19 enregistré sur le territoire de l’Archipel.

3 février

Le navire de croisière Diamond Princess est mis en quarantaine à Yokohama après que l’un de ses passagers, descendu à Hong Kong, s’est avéré contaminé par le nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales japonais entreprend de tester tous les passagers et membres d’équipage.

31 janvier

Deux Japonais rapatriés de Wuhan le 30 janvier à bord du deuxième avion affrété par le gouvernement japonais sont testés positifs au Covid-19.

29 janvier

Le premier avion affrété par le gouvernement japonais pour rapatrier ses ressortissants est arrivé à l’aéroport international de Haneda, avec à son bord 206 Japonais qui se trouvaient à Wuhan, à l’épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine. (Voir notre article lié)

16 janvier

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales japonais confirme l’existence d’un premier cas de contamination au Japon par le coronavirus identifié à l’origine à Wuhan, en Chine.

