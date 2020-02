Coronavirus au Japon : fermeture temporaire de toutes les écoles, collèges et lycées et dernier bilan de l’épidémie

Face à l'épidémie de coronavirus qui se propage au Japon, notamment dans la région de Tokyo, Nagoya et Hokkaidô, le Premier ministre a demandé la fermeture de toutes les écoles primaires, collèges et lycées publics jusqu’à la fin mars.

Au 28 février à 10 h 30 (heure locale), le bilan de l'épidémie de coronavirus au Japon fait état de 200 personnes infectées, auquel il faut ajouter 709 passagers et membres d'équipage qui ont été contaminés à bord du paquebot Diamond Princess. Au total, 8 personnes sont décédées, dont 4 qui étaient sur le bateau.

Une femme de 40 ans, guide touristique dans la préfecture d'Osaka pour des visiteurs chinois, avait une première fois été infectée au coronavirus. Bien qu'elle ait été testée négative après son rétablissement, elle a de nouveau été testée positive le 26 février.

Certains personnes touchées par l'agent pathogène ne présentent également aucun symptôme, ce qui rend l'épidémie difficile à contrôler.

Pour ralentir autant que possible la propagation du virus et protéger les habitants, notamment dans les régions les plus touchées comme celle de Tokyo, Nagoya ou Hokkaidô, le Premier ministre Abe Shinzô a demandé la fermeture temporaire de toutes les écoles, collèges et lycées publics du Japon à partir du 2 mars jusqu'au début des vacances de printemps (aux alentours du 20 mars).

Nombre de personnes contaminées au coronavirus (par préfecture, au 28 février à 10 h 30 heure locale)

Préfecture Nombre Hokkaidô 54 Tochigi 1 Saitama 1 Chiba 13 Tokyo 36 Kanagawa 21 Nagano 2 Ishikawa 5 Aichi 27 Gifu 2 Mie 1 Kyoto 2 Osaka 2 Nara 1 Wakayama 13 Tokushima 1 Fukuoka 2 Kumamoto 5 Okinawa 3

Tableau établi par Nippon.com selon les données des municipalités. Dans certains cas, les chiffres peuvent être différents de ceux du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, car les normes des localités ne sont pas les mêmes. 8 personnes employés des autorités publiques ne sont pas comptés dans le tableau.

(Photo de titre : le coronavirus isolé, vu au microscope électronique. Photo avec l’aimable autorisation de l’Institut national de recherche des maladies infectieuses au Japon)