Les Japonais de moins de 50 ans sont peu prévoyants en matière d’épargne

Selon une enquête financière, plus de 60 % des quadragénaires nippons ont moins d’un million de yens (8 480 euros) d’économies et 20 % des personnes âgées de 20 à 40 ans n’ont pas d’argent de côté sur leur compte en banque.

Trois tranches d'âge ont été étudiées lors de cette enquête ; les personnes âgées de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans. Dans les trois cas, la somme la plus fréquemment en banque allait jusqu’à 500 000 yens (4 240 euros), ce qui était le cas pour 46,3 % des personnes dans la vingtaine, pour 25,8 % dans la trentaine et pour 28 % dans la quarantaine (ces calculs ne prennent pas en compte celles qui ont dit ne pas avoir d'économies).

Un rapide calcul permet également d’observer que 79,9 % des personnes dans la vingtaine avaient moins d’un million de yens sur leur compte en banque (8 480 euros), 59,2 % pour les trentenaires et 62 % pour les quadragénaires. La moyenne ajustée (calculée en excluant les 10 % supérieurs et inférieurs) était respectivement pour les trois tranches d’âge de 530 000 yens (4 500 euros), de 1,83 million de yens (15 535 euros) et 2,02 millions de yens (17 150 euros).

Selon le rapport du conseil de l’Agence des services financiers de juin 2019, que le ministre des Finances Asô Tarô a refusé d’approuver, une pension de retraite seule ne suffit pas pour vivre ; 20 millions de yens de plus sont nécessaires pour mener une vie descente. Toutefois, la tendance actuelle n’est pas à l’épargne et pour beaucoup, le montant présent sur leur compte épargne est nettement inférieur à 20 millions de yens.

Interrogés sur la somme des revenus annuels qui leur permettrait d’envisager le mariage, le total des personnes ayant répondu « quelque que soit la somme », « 2 millions de yens » (16 960 euros), « 3 millions de yens » (25 440 euros) ou « 4 millions de yens » (33 925 euros), a atteint 41 % chez les répondants dans la vingtaine, 34,8 % des trentenaires et 30 % des quadragénaires. Si on ajoute la réponse « 5 millions de yens » (42 400 euros), ces chiffres s’élèvent respectivement à 56 %, 56,8 % et 51 %. En conclusion, pour plus de la moitié des personnes, un revenu annuel de 5 millions de yens pour leur ménage leur permettraient d’envisager de dire « oui ».

Cependant, 13,9 % des personnes dans la vingtaine, 15,2 % de celles dans la trentaine et 17 % de celles dans la quarantaine ont répondu qu’elles ne se marieraient pas quelle que soit la somme dans leur bas-de-laine. L’argent n’explique donc pas à lui seul cette tendance à ne pas vouloir passer la bague au doigt. (Voir notre article lié : Le Japon de demain : vers une heureuse société de célibataires ?)

(Photo de titre : Pakutaso)