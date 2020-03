Suicides au Japon en 2019 : le nombre le plus bas jamais enregistré

En 2019, le nombre de suicides au Japon a diminué pour la dixième année consécutive, enregistrant le chiffre le plus bas depuis le début des statistiques à ce sujet en 1978.

En 2019, au Japon, 20 169 personnes se sont donné la mort, soit 3,2 % de moins que l’année précédente. C’est la dixième année consécutive que ce chiffre est en baisse et il n’a jamais été aussi bas depuis le début de la collecte de ces statistiques en 1978.

Chez les hommes, le nombre de suicides a diminué de 212 pour s’établir à 14 078 et chez les femmes de 459 pour atteindre 6 091. Il y a 2,3 fois plus de cas de suicide chez les hommes que chez les femmes.

Le nombre de suicides pour 100 000 habitants a lui aussi diminué, passant à 16,0 (soit une baisse de 0,5), le plus bas niveau jamais enregistré. Par préfecture, c’était dans celle de Yamanashi où le ratio était le plus élevé avec 22,3 et dans celle de Kanagawa où il était le plus bas avec 11,7. Dans la préfecture de Tokyo, le ratio était de 15,2, et de 14,0 dans celle d’Osaka.

Cependant, à l'échelle internationale, le Japon est encore malheureusement à un niveau assez haut. Selon les données publiées par l'OCDE, parmi les pays du G7, c’est au Japon que ce chiffre est le plus élevé. La première place de ce triste classement est occupée par l’Archipel depuis 1998.

En 2017, le gouvernement a élaboré ses Principes généraux de politique de prévention du suicide. D’ici 2026, il se fixe pour objectif de réduire le taux de suicides de 30 %, en dessous du chiffre enregistré en 2015. Les principes élaborés prévoient notamment des initiatives telles que la mise à disposition de services de consultation sur les sites de médias sociaux utilisés par les jeunes.

