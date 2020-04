Baisse de 93 % du nombre de touristes au Japon en mars

Conséquence inévitable de la pandémie de coronavirus, le nombre de touristes au Japon a diminué d’une manière phénomènale en un mois, avec 93 % de visiteurs en moins.

Ils étaient plus de 2,5 millions en mars 2019, pour se retrouver à moins de 200 000 un an après. Le nombre de visiteurs sur l’Archipel a en effet diminué de 93 % en comparant les deux périodes à un an d’intervalle, selon l’Office national du tourisme japonais (JNTO). La pandémie de coronavirus ayant considérablement limité les déplacements dans le monde...

Ainsi, le nombre de touristes chinois a baissé de 98,5 % dû à l’interdiction des voyages groupés et de la vente de forfait billet d’avion + hôtel pour le Japon. Le nombre de visiteurs coréens et taïwanais enregistre le même taux de diminution.

Les personnes venant des pays occidentaux durement touchés par le Covid-19 ont également été beaucoup moins présents au Japon en mars. Ils étaient 90 % de moins pour l’Italie, 87 % pour les États-Unis et 82,4 % pour le Royaume-Uni, entre autres.

(Photo de titre : l’aéroport de Haneda, à Tokyo, suite aux nombreuses annulations de vols. Jiji Press)