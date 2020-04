La population japonaise en déclin pour la neuvième année consécutive

Avec un taux de natalité qui ne cesse de diminuer au Japon, une question pressante se pose : comment soutenir une société de plus en plus grisonnante et dont le nombre de personnes en âge de travailler est en déclin ? Le Japon enregistre cette année une baisse record de sa population, et 28,4 % sont des personnes de 65 ans et plus.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский