Les arrestations liées au cannabis en augmentation continue au Japon

Le nombre d’arrestations de personnes en lien avec des affaires de cannabis est en augmentation, surtout chez les jeunes. Le chiffre concernant les stimulants continue néanmoins de baisser.

D’après le rapport de l’Agence nationale de la Police, 4 321 personnes ont été arrêtées par la police ou déférées au Parquet pour des cas liés à des affaires de cannabis pendant l’année 2019, à savoir une augmentation de 743 personnes par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est en hausse pour la sixième année consécutive et a dépassé la barre des 4 000 personnes pour la première fois. Le nombre de cas traités par la police a également augmenté de 748 par rapport à l’année précédente pour atteindre le chiffre de 5 435.

Concernant tout type de drogue au Japon, le nombre total de personnes arrêtées par la police a été de 13 364 personnes, une diminution de 498 personnes par rapport à l’année précédente.

Les cas en relation avec les stimulants, les plus courants, ont impliqué 8 584 personnes, une diminution de 1 284 personnes par rapport à l’année précédente. Par contre, les cas en rapport avec la cocaïne, qui ne représentent qu’un faible pourcentage par rapport à l’ensemble, montrent une légère augmentation et ont concerné 205 personnes, 8 de plus que l’année 2018.

Parmi les personnes appréhendées pour le cannabis, 780 étaient membres d’organisations criminelles (+ 18 comparé à l’année précédente) et 279 des ressortissants étrangers (+ 26), avec des pourcentages de 18,1 % et 6,5 % de l’ensemble respectivement.

Pour ce qui est du détail des infractions liées au cannabis, la possession représente la plus forte majorité (3 531 personnes), suivie par la revente (249 personnes), la réception (186 personnes), la culture (164 personnes) et la contrebande (80 personnes).

Concernant l’âge des personnes appréhendées pour des infractions liées au cannabis, les mineurs de moins de 20 ans sont au nombre de 609 (+ 180), 1 950 personnes sont âgées de 20 à 29 ans, (+ 429), 1 068 personnes dans la tranche d’âge de 30 à 39 ans (- 33), 502 personnes âgées de 40 à 49 ans (+ 132) et 192 personnes âgées de plus de 50 ans (+ 35).

Les personnes appréhendées pour une population de 100 000 habitants sont au nombre de 8,7 pour les mineurs de moins de 20 ans, 15,5 pour la tranche d’âge de 20 à 29 ans, 7,3 pour la tranche d’âge de 30 à 39 ans, 2,7 pour celle des 40 à 49 ans et 0,4 pour les plus de 50 ans. Les infractions liées au cannabis se caractérisent par une tendance continue à l’augmentation auprès des jeunes et l’Agence nationale de la Police a décidé de renforcer les contrôles ainsi que les activités de communication pour la mise en garde contre les effets des drogues.

(Photo de titre : I/ Pixta)