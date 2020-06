Le Japon de 1920 et de 2020 : des changements démographiques majeurs en 100 ans

Au cours des 100 dernières années, la population et l'espérance de vie du Japon ont plus que doublé, et l'âge moyen ne cesse d'augmenter. Voici un tableau de comparaison avec le tout premier recensement en 1920.

Le recensement national effectué tous les cinq ans est une source importante de statistiques gouvernementales, ciblant tous les résidents et tous les foyers pour compiler des informations sur des sujets tels que le nombre de personnes du ménage, l'âge des résidents, et leur statut professionnel. Cette année marque le centième anniversaire du premier recensement japonais, qui a été effectué en 1920.

À l'époque, sans les moyens de communication modernes, annoncer la conduite du recensement aux habitants de tout le pays, et collecter toutes les réponses, constituait un travail colossal. Aujourd’hui, un nouveau défi se pose, au milieu de la pandémie de Covid-19. Lors du dernier recensement, le ministère de l’Intérieur et des Communications a introduit une méthode de réponse en ligne, via les smartphones et d’autres appareils. L’objectif fixé cette année est de porter le taux de réponse en ligne à 50 %, contre 36,9 % lors du dernier recensement, afin de minimiser la nécessité pour les agents de recensement de recueillir les réponses.

Bien que le recensement de 2020 n’ait pas encore été effectué, nous comparons ici certaines données actuelles à des informations d’il y a 100 ans. La population japonaise a plus que doublé au cours de cette période, tandis que le nombre de ménages a été multiplié par 4,5. Dans le même temps, le nombre moyen de membres de chaque ménage a diminué de moitié, et le pays comporte ainsi de moins en moins de familles nombreuses.

À l’heure actuelle, le pourcentage de la population de moins de 15 ans est le tiers de celui de 1920, tandis que le taux de fécondité est le quart du taux enregistré par le premier recensement. Quels changements le Japon verra-t-il au cours du siècle prochain ?

1920 Actuellement Population 55 963 000 126 167 000 Tranches d'âge Moins de 15 ans 36,5 % 12,1 % Entre 15 et 64 ans 58,3 % 59,5 % 65 ans et plus 5,3 % 28,4 % Nombre de ménages 11,1 millions 49,9 millions Nombre moyen de membres d’un ménage 4,89 2,47 Taux de fertilité total 5,11 1,39 Espérance de vie moyenne Femmes 43,2 ans 87,0 ans Hommes 42,1 ans 80,8 ans Population étrangère 80 000 1,65 million Température moyenne par an 14,2° C 16,5° C

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications, du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, et de l’Agence météorologique du Japon

(Photo de titre : le quartier de Nihonbashi, à Tokyo, pendant l'ère Taishō [1912–1926]. Photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)