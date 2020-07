Classement 2020 des parcs à thèmes les plus appréciés du Japon

Fermé avec la pandémie, Tokyo Disneyland/DisneySea a réouvert ses portes le 1er juillet, quelques semaines après Universal Studios Japan, à Osaka. Quels sont d’ailleurs les parcs à thèmes du Japon les plus appréciés ? Un sondage effectué au début de l’année établit un classement de satisfaction des visiteurs selon certains critères, comme la qualité du service du personnel ou des attractions proposées.

La diversité des parcs à thèmes au Japon en fait des lieux incontournables pour les vacances, prisés également par les touristes étrangers. L'épidémie de coronavirus s'étant grandement affaiblie par rapport à la situation au mois d’avril, ces lieux de divertissement sont en train de réouvrir petit à petit, comme Universal Studios Japan le 8 juin ou Tokyo Disneyland/DisneySea le 1er juillet. Des directives sanitaires restent cependant à suivre aussi bien du côté du personnel que des visiteurs.

Un sondage effectué en janvier auprès de 5 000 personnes âgées de 15 ans et plus établit un classement de satisfaction des parcs à thèmes de l’Archipel en se basant sur sept critères : prix et facilité d’achat des billets, qualité du service du personnel, confort de la visite, qualité des attractions proposées, nourriture et boissons, achat des souvenirs, et enfin accessibilité du site et utilisation des services du parc.

Top 5 des parcs à thèmes dans l’est du Japon

Parcs (ville, préfecture) Points de satisfaction Tokyo DisneySea (Urayasu, Chiba) 76,33 Tokyo Disneyland (Urayasu, Chiba) 75,62 Sanrio Puroland (Tama, Tokyo) 72,03 Funabashi Andersen Park (Funabashi, Chiba) 71,74 Spa Resort Hawaiians (Iwaki, Fukushima) 71,17

Top 5 des parcs à thèmes dans l’ouest du Japon

Parcs (ville, préfecture) Points de satisfaction Universal Studios Japan (Osaka, Osaka) 70,73 Huis Ten Bosch (Sasebo, Nagasaki) 69,68 Sanrio Harmonyland (Hiji, Ôita) 69,27 Shima Spain Village (Shima, Mie) 68,68 Tôei Kyoto Studio Park (Kyoto, Kyoto) 67,55

Dans la partie est du Japon, Tokyo DisneySea arrive en tête dans tous les critères à l’exception de « prix et facilité d’achat des billets ». Concernant la catégorie « qualité du service du personnel », Tokyo DisneySea et Disneyland ont obtenu plus de 80 points.

Le meilleur score pour le critère « prix et facilité d’achat des billets » a été obtenu par Funabashi Andersen Park. Ce dernier étant un parc public de la ville de Funabashi, ses tarifs sont extrêmement bas, 900 yens (7,5 euros) pour les lycéens, étudiants et adultes, et 200 yens (1,6 euro) pour les collégiens et en dessous. Il suffit d’ailleurs de payer uniquement le billet d’entrée pour pouvoir profiter de toutes les attractions proposées.

Dans la partie ouest du pays, c’est Universal Studios Japan (USJ), à Osaka, qui semble combler le plus de visiteurs. Les personnes sondées apprécient notamment le service du personnel ou encore la facilité d’accès du parc.

Meilleurs scores « qualité du service du personnel » et « qualité des attractions proposées »

Parcs (top 5 est et top 5 ouest) Qualité du service du personnel Qualité des attractions proposées Tokyo Disneyland 80,99 79,96 Tokyo DisneySea 80,09 79,13 Sanrio Puroland 76,28 73,02 Funabashi Andersen Park 76,58 71,41 Spa Resort Hawaiians 74,64 73,76 Universal Studios Japan 74,70 74,01 Huis Ten Bosch 72,63 70,93 Sanrio Harmonyland 74,47 71,30 Shima Spain Village 72,86 69,42 Tōei Kyoto Studio Park 70,60 68,29

(Photo de titre : Jiji Press)