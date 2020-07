Les enfants et adolescents japonais veulent plus d’explications sur la crise du Covid-19

Au Japon, les enfants ont été privés d’école pendant une longue période à cause de l’épidémie de Covid-19. Et d’après une enquête récente, nombre d’entre eux souhaitent avoir des explications et des informations détaillées à ce sujet, et également qu’on les prenne plus en considération.

Une enquête sur les mesures faces au Covid-19 auprès des jeunes japonais

Au milieu du mois de mars, le bureau japonais de l’ONG internationale Save the Children a effectué une étude auprès des enfants et adolescents de l’Archipel pour savoir ce qu’ils pensaient et comment ils envisageaient la réouverture des écoles, la suite de leurs études et leur vie après l’obtention de leur diplôme dans un contexte de pandémie de coronavirus. L’enquête a porté sur des jeunes inscrits dans des établissements scolaires à partir du primaire et au-delà, avec une limite d'âge autour de 18 ans. Au total, 1 422 documents exploitables ont ainsi été recueillis.

La collecte et l’analyse des réponses aux questions ouvertes posées dans le cadre de cette enquête ont mis en évidence une grande diversité d’opinions et de demandes qui ont été classées en plusieurs catégories. L’une d’elles, particulièrement importante, concerne des « demandes liées aux mesures prises contre le coronavirus ». Plus de la moitié des répondants (757 écoliers, soit 53,2 %) entrent dans cette catégorie, et parmi eux, 9,3 % (132 écoliers) s’inscrivent par ailleurs dans une sous-catégorie constituée de « demandes sur la nécessité d’informer les enfants et de respecter leurs opinions ». La fréquence de ce type de requête va en grandissant avec l'âge des élèves, 20 % d’entre eux étant des lycéens.

Une volonté de comprendre

Voici quelques exemples de demandes formulées par les lycéens interrogés lors de l’enquête de l’ONG Save the Children. « Je sais que le gouvernement a dû faire face à une situation imprévue mais les choses sont souvent allées si vite qu’on n’a pas eu le temps de réagir. J’aimerais entendre parler de mesures planifiées », a dit l’un d’entre eux, élève de seconde dans la préfecture de Kanagawa. Un autre, en classe de seconde dans un lycée de la préfecture de Kagoshima, a déclaré : « Je voudrais qu’un spécialiste se penche sur la question, qu’il dise si les possibilités de formation qui ont été sacrifiées ont vraiment été bénéfiques [pour infléchir la courbe de propagation du virus] et qu’il explique tout cela clairement aux élèves ayant perdu de telles opportunités. »

Les réponses données par les enfants les plus jeunes mettent elles aussi en évidence la détresse et la colère provoquées par les changements soudains de mode de vie dus à l'épidémie de coronavirus. Plusieurs élèves de cours préparatoire et élémentaire de la préfecture d’Aichi ont réagi de la même façon en disant « Je veux qu’on explique aux enfants d’où vient le coronavirus. » Un écolier inscrit dans une classe de cours élémentaire première année de la préfecture de Kanagawa a déclaré quant à lui « J’aimerais que si la même chose se produit à nouveau, on commence par expliquer exactement pourquoi il faut fermer les écoles au lieu de le faire brutalement sans rien dire. »

Reconnaître que les enfants font partie intégrante de la société

En conclusion de son étude, le bureau japonais de l’ONG Save the Children a fait le commentaire suivant. « Les résultats de notre enquête montrent une fois de plus qu’avant de prendre des mesures, il est nécessaire de reconnaître que les enfants font partie intégrante de la société. Il faut leur fournir les informations dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe tout en leur donnant l’occasion d’exprimer leur opinion. » C’est d’ailleurs ce que stipule l’Article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989.

(Photo de titre : réouverture d’une école primaire après la levée de l'état d’urgence, le 1er juin 2020 à Tokyo, dans l’arrondissement de Shinagawa. Les élèves, assis dans leur salle de classe, regardent une vidéo enregistrée par le directeur de l'établissement. Jiji Press)