La situation de l’emploi s’aggrave au Japon : des chiffres historiquement bas

La situation de l’emploi au Japon s’est brusquement détériorée en raison de l’appel à rester chez soi et la disparition de bon nombre d’emplois temporaires due à l’épidémie de Covid-19. Le nombre de postes disponibles a connu la plus grande baisse de l’histoire.

Le marché de l’emploi au Japon a subi un brusque changement pour le pire en raison de l’énorme stagnation enregistrée dans les activités économiques et sociales qui a résulté de la fermeture des emplois temporaires et de l’appel à rester chez soi en raison de la propagation du Covid-19.

Les statistiques saisonnières révisées présentées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montrent que le ratio des offres d’emploi par candidature était de 1,2 en mai, une diminution de 0,12 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la cinquième baisse mensuelle consécutive, et la diminution en mai est la deuxième baisse la plus importante enregistrée, derrière la chute de 0,2 point de pourcentage en février 1974, suite au premier choc pétrolier.

Le ratio des offres d’emploi par rapport aux candidatures indique combien il y a de propositions d’emploi par les entreprises pour un demandeur d’emploi actif. Un nombre de plus en plus important d’entreprises ont réduit leurs offres d’emploi après la déclaration de l’état d’urgence en avril et le nombre de postes disponibles a chuté de 8,6 %, la plus grande baisse jamais enregistrée.

Dans l’intervalle, une enquête sur la force de travail en mai menée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications montre que le taux de chômage corrigé des variations saisonnières avait augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 2,9 %, une troisième augmentation mensuelle. Il s’agit du plus haut niveau depuis le taux de 3,1 % en mai 2017. Le nombre de sans-emploi a augmenté de 190 000 personnes par rapport au mois précédent pour un total de 1,97 million.

