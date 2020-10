L’environnement des entreprises japonaises encore peu favorable aux minorités sexuelles

Si pour un grand nombre d’entreprises japonaises, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui prennent en compte les minorités sexuelles, la réalité est toute autre. Selon une récente étude, seules 11 % d’entre elles le font réellement.

Récemment, de nombreux personnages LGBT ont fait leur apparition dans des séries télévisées ou des manga à succès, semblant susciter le sentiment d’une meilleure compréhension à l’égard de cette communauté. Cependant, dans les faits, selon la première enquête du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales auprès des entreprises japonaises concernant les politiques à l’égard des minorités sexuelles, seulement un très petit nombre d’entre elles mettent en œuvre des mesures les concernant.

L’enquête a reçu 2 388 réponses d’entreprises de 50 employés ou plus. À la question « Pensez-vous que votre entreprise devrait créer un environnement de travail qui prenne en compte les minorités sexuelles ? », une majorité de 55 % ont répondu « plutôt d’accord » et 17% « tout à fait d’accord », soit plus de 70% d’avis favorables. Les entreprises de 1 000 employés ou plus semblent également accorder de l’importance à la création d’un environnement favorable aux personnes LGBT, avec respectivement pour les deux questions précédentes 50 % et 42 %, soit plus de 90 % au total.

Seulement, chose surprenante, à la question « Pensez-vous qu’il y a des personnes de minorités sexuelles au sein de votre entreprise ? », la majorité a répondu « non » ou « nous ne savons pas ».

Au total, toutes catégories confondues, 11 % des entreprises ayant répondu mettent en œuvre des mesures prenant en compte les personnes LGBT.

La taille de l’entreprise semble être un élément important. Chez celles de 1 000 employés ou plus, ce pourcentage était de 43 %, passant à 10 % pour les entreprises comportant entre 100 et 999 employés, et à seulement 4 % pour celles de moins de 100 employés. Cette situation montre qu’en général, l’environnement de travail n’est pas ou peu favorable pour de nombreuses personnes LGBT.

Un grand nombre d’entreprises ayant déclaré mettre en œuvre des mesures favorables aux personnes de minorités sexuelles ont évoqué un sentiment de « responsabilité sociale ». Beaucoup ont exprimé l’espoir que ces mesures aboutiront à la création d’un lieu de travail favorable pour tout type de personne.

