La ligne Toden Arakawa, le seul tramway urbain à Tokyo

Autrefois, pas moins de 41 lignes de tramway se croisaient à Tokyo, empruntées près de 2 millions d’utilisateurs chaque jour. Mais aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une, la ligne Toden Arakawa.

L’histoire du tramway de Toden remonte au début du XXe siècle, en 1911, lorsque le gouvernement municipal de Tokyo a mis en place le Bureau d’électricité de la ville de Tokyo. C’est ainsi que les premières lignes de tramway ont fait leur apparition. L’ère du tramway était à son apogée en 1943 ; 41 lignes sillonnaient la ville, pour une longueur totale de 213 kilomètres, utilisées par 1,93 million de personnes en moyenne par jour.

Cependant, le Japon a connu une croissance économique rapide, si bien que de plus en plus d’utilisateurs ont préféré utiliser leur propre voiture. Le phénomène entraînera d’importants embouteillages dans la capitale, et les tramways Toden circulant sur les routes étaient considérés comme l’une des causes de l’engorgement du trafic. Ainsi, 181 kilomètres de lignes ont été fermés entre 1967 et 1972. Aujourd’hui, il ne reste plus que la ligne Toden Arakawa, qui relie la station Minowabashi (arrondissement d’Arakawa) à la station Waseda (arrondissement de Shinjuku). Relativement courte, cette ligne ne couvre que 12,2 km, mais elle accueille tout de même en moyenne 48 000 passagers par jour.

La ligne Arakawa a pu être maintenue faute de routes appropriées dans la zone qui permettraient aux bus de s’y substituer. Les résidents locaux ont également plébiscité son maintien. Pour eux, elle est indispensable à la vie quotidienne. La majeure partie de la ligne n’est constituée que de voies ferrées, avec seulement un tronçon.

En fait, si elle se présente comme la seule ligne de tramway de Tokyo, elle ne circule sur la voie publique que sur une distance 1,7 kilomètre. Point d’orgue de la ligne : le départ de la station Ôji-ekimae (la gare d’Ôji), alors qu’elle serpente à côté du tohubohu du trafic routier. Elle se faufile sous la ligne de train surélevée et remonte une pente douce jusqu’à la station Asukayama.

Ligne Toden Arakawa

Surnom Tokyo Sakura Tram Itinéraire De la station Minowabashi à la station Waseda Longueur 12,2 km (dont 1,7 km de voie publique) Nombre d’arrêts 30 Durée du trajet 56 minutes Fréquence des trains En heure de pointe : 3-6 minutes, en journée 6-7 minutes Tarif 170 yens (avec carte IC : 168 yens)

Source : tableau établi par Nippon.com à partir de données du Bureau des transports du gouvernement métropolitain de Tokyo

(Photo de titre : Pixta)