Le nombre de SDF au Japon est le plus bas jamais atteint : moins de 4 000 personnes

Le nombre de sans-abri au Japon a chuté à son plus bas niveau historique, avec 3 992 personnes, selon une enquête du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Ce chiffre ne prend cependant pas en compte certaines catégories de SDF, telles que celles qui passent leurs nuits dans les cybercafés.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales mène régulièrement des enquêtes à l’échelle nationale pour estimer le nombre de sans-abri, afin d’évaluer l’efficacité des lois et des mesures soutenant leurs capacités d’autonomie.

Pour établir ces études, le ministère définit les SDF comme ceux qui font d’un parc public, d’une rivière, d’un bord de route, d’un bâtiment de gare ou d’une autre installation de ce type leur principal lieu de vie quotidienne. Les enquêtes sont menées en demandant aux autorités locales d’aller vérifier directement en ces endroits afin de recueillir des données. Notons que cette méthodologie risque d’entraîner une sous-évaluation des chiffres réels, et elle a déjà été critiquée pour ne pas prendre en compte d’autres personnes sans domicile fixe, notamment celles qui vivent dans les cybercafés.

Selon l’enquête de janvier 2020, dont les résultats ont été publiés par le ministère en juillet, le nombre total de sans-abri dans tout le pays s’élève à 3 992, ce qui montre une baisse de 12,4 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit du chiffre le plus bas enregistré depuis la première enquête, menée en 2003. La grande majorité des SDF étaient des hommes (3 688), tandis que les femmes étaient au nombre de 168. Le sexe de 136 autres personnes n’a pas pu être déterminé visuellement par les autorités, en raison du port de vêtements d’hiver.

Au classement par ville, Osaka comprend 982 sans-abri, ce qui représente un nombre plus élevé que celui du centre de Tokyo. Le nombre de SDF à Tokyo et dans les autres grandes villes combinées est de 3 120, ce qui représente près de 80 % du total. Il s’agit d’une baisse de 11,6 % par rapport à 2019.

Sept préfectures n’ont signalé aucun sans-abri : Aomori, Akita, Yamagata, Shiga, Tottori, Shimane et Kôchi. Les baisses les plus significatives du nombre de SDF concernent la ville de Tokyo (baisse de 237 personnes), la préfecture de Kanagawa (baisse de 180 personnes) et celle de Saitama (baisse de 39 personnes).

La majorité des sans-abri étaient localisés le long des berges et les parcs publics (967).

