Les jeunes au sud, les seniors au nord : le Japon divisé en deux

Les dernières données démographiques japonaises montrent que la plus grande concentration de personnes âgées se trouve sur l’île de Hokkaidô, au nord du pays, alors que le taux le plus fort de jeunes se retrouve dans le sud, sur l’île d’Okinawa. Au Japon, la population jeune décline d’année en année alors que celle des seniors augmente.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a publié une étude démographique sur les tranches d’âge au 1er janvier 2020.

Il en ressort que la population la plus jeune (entre 0 et 14 ans) est de 12,3 %. Elle est en baisse chaque année depuis 1994, date à laquelle cette enquête a été menée pour la première fois. La population active (entre 15 et 64 ans) est également de moins en moins nombreuse (exception faite de l’année 1995), avec 59,29 %. Par contre, celle des seniors (65 ans et plus) est en augmentation progressive, avec 28,41 %. Ce n’est plus un secret : la population japonaise continue de vieillir.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les municipalités comptant le plus grand nombre de jeunes personnes (entre 0 et 14 ans) se trouvent pour la plupart dans la préfecture d’Okinawa, tout au sud du Japon.

Les dix municipalités comptant le plus grand nombre de jeunes personnes (entre 0 et 14 ans)

Municipalité Préfecture Pourcentage Tomigusuku Okinawa 19,85 % Nagakute Aichi 18,48 % Kôshi Kumamoto 18,46 % Itoman Okinawa 18,34 % Ginowan Okinawa 17,59 % Ishigaki Okinawa 17,56 % Okinawa Okinawa 17,49 % Urasoe Okinawa 17,41 % Nago Okinawa 17,24 % Nanjô Okinawa 17,20 %

Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données démographiques du ministère des Affaires intérieures et des Communications au 1er janvier 2020.

À titre de comparaison, la préfecture de Hokkaidô, au nord du Japon, possède la plus grande proportion de personnes âgées (65 ans et plus).

Les dix municipalités comptant le plus grand nombre de seniors (65 ans et plus)

Municipalité Préfecture Pourcentage Yûbari Hokkaidô 51,79 % Utashinai Hokkaidô 51,57 % Muroto Kôchi 49,78 % Suzu Ishikawa 49,49 % Tosa-Shimizu Kôchi 48,83 % Atami Shizuoka 48,26 % Akabira Hokkaidô 47,24 % Taketa Ôita 46,92 % Mikasa Hokkaidô 46,75 % Ashibetsu Hokkaidô 46,64 %

Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données démographiques du ministère des Affaires intérieures et des Communications au 1er janvier 2020.

Le tableau ci-dessous indique les dix localités avec le plus faible taux de jeunes personnes. Nous voyons qui huit d’entre elles figurent également dans le tableau précédent du plus haut taux de personnes âgées.

Les dix municipalités avec le plus faible taux de jeunes personnes (entre 0 et 14 ans)

Utashinai Hokkaidô 4,93 % Yûbari Hokkaidô 5,59 % Atami Shizuoka 6,18 % Ashibetsu Hokkaidô 6,81 % Oga Akita 6,82 % Muroto Kôchi 6,87 % Akabira Hokkaidô 6,89 % Suzu Ishikawa 7,07 % Katsuura Chiba 7,09 % Tosa-Shimizu Kôchi 7,25 %

Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données démographiques du ministère des Affaires intérieures et des Communications au 1er janvier 2020.

Regardons maintenant les municipalités avec le taux le plus faible de personnes âgées. Elles concernent pour la plupart des zones très urbanisées (Tokyo et les préfectures aux alentours).

Les dix municipalités avec le plus faible taux de seniors (65 ans et plus)

Chûô Tokyo 15,37 % Nagakute Aichi 16,63 % Toda Saitama 17,2 % Chiyoda Tokyo 17,48 % Urayasu Chiba 17,78 % Minato Tokyo 17,92 % Wakô Saitama 18,2 % Miyoshi Aichi 18,48 % Tomigusuku Okinawa 18,68 % Rittô Shiga 19,01 %

Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données démographiques du ministère des Affaires intérieures et des Communications au 1er janvier 2020.

(Photo de titre : à gauche, la municipalité de Tomigusuku, comptant le plus grand nombre de jeunes personnes, dans la préfecture d’Okinawa. À droite, la municipalité de Yûbari, comptant le plus grand nombre seniors, dans la préfecture de Hokkaidô. Pixta)