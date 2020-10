Le Japon à la quatrième place mondiale du nombre de publications scientifiques

Le nombre d’articles publiés par un pays dans le domaine scientifique est un indice de ses capacités de recherche et développement (R&D). Le Japon se place actuellement au quatrième rang mondial pour son nombre de publications universitaires dans le domaine des sciences naturelles. Pendant ce temps, la Chine est arrivée au sommet du classement pour la première fois, dépassant les États-Unis.

Un rapport de l’Institut national des sciences et des politiques technologiques (NISTEP) a révélé que la Chine a publié plus d’articles universitaires dans le domaine des sciences naturelles que les États-Unis entre 2016 et 2018, arrivant ainsi en tête de liste. L’Allemagne s’est classée troisième et le Japon est tombé d’un rang par rapport à la précédente enquête menée en 2010, finissant à la quatrième place.

Les 10 principaux pays publiant des articles sur les sciences naturelles (moyenne annuelle 2016-2018)

Nombre d’articles Part du total 1 Chine 305 927 19,9 % 2 États-Unis 281 487 18,3 % 3 Allemagne 67 041 4,4 % 4 Japon 64 874 4,2 % 5 Grande-Bretagne 62 443 4,1 % 6 Inde 59 207 3,9 % 7 Corée du Sud 48 649 3,2 % 8 Italie 46 322 3,0 % 9 France 45 387 3,0 % 10 Canada 41 071 2,7 %

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données de l’Institut national des sciences et des politiques technologiques

Dans son rapport, l’Institut a analysé 10 000 articles sur les sciences naturelles publiés dans Nature et dans d’autres revues scientifiques du monde entier entre les années 2016 et 2018. Puisqu’il s’agissait de collaborations internationales, des comptages fractionnaires ont été utilisés pour évaluer le degré de contribution des différentes nations, puis pour estimer le nombre d’articles par pays.

Les résultats ont placé la Chine en tête, dépassant les États-Unis. L’Allemagne est arrivée troisième, suivie du Japon puis par la Grande-Bretagne. Ainsi, la Chine et les États-Unis ont largement devancé les autres pays.

Au moment du rapport précédent, établi une décennie plus tôt, le Japon comptait 66 460 articles. Le nombre de publications n’a donc pas beaucoup changé. Cependant, puisqu’il y a eu une augmentation relative du nombre de publication des autres pays, le classement du Japon a baissé.

Concernant le nombre de chercheurs, c’est la Chine qui en comptait le plus, avec 1,87 million (2018), suivie des États-Unis avec 1,43 million (2017), du Japon avec 680 000 (2019), de l’Allemagne avec près de 430 000 (2018) et de la Corée du Sud, qui en comptait 410 000 (2018).

Chercheurs et dépenses pour la recherche et développement (R&D) dans les principaux pays

Nombre de chercheurs Chine 1 870 000 États-Unis 1 430 000 Japon 680 000 Allemagne 430 000 Corée du Sud 410 000

Dépenses totales en recherche et développement (en millier de milliards de yen) États-Unis 60,7 Chine 58 Japon 17,9 Allemagne 14,8 Corée du Sud 10,3

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données de l’Institut national des sciences et des politiques technologiques

Les dépenses de recherche et développement (R&D) du Japon sont basées sur les estimations de l’OCDE. Les États-Unis devancent de peu la Chine, mais de loin le Japon, l’Allemagne et la Corée du Sud.

(Photo de titre : Yoshino Akira ; au premier rang, troisième en partant de la droite ; reçoit le prix Nobel de chimie lors de la cérémonie de remise des prix tenue à Stockholm le 10 décembre 2019. Jiji Press)