Importer des carpes japonaises chez soi : le hobby des personnes aisées à l’étranger

Les carpes nishiki-goï ou carpes de brocart, surnommées « joyaux nageant », sont élevées au Japon et sont appréciées dans les pays du monde entier. De nombreux acheteurs viennent de l’étranger participer aux enchères qui sont organisées au Japon et, en 2018, une carpe a même atteint le prix faramineux de 203 millions de yens (1,66 million d’euros).

Les familles élevant des carpes dans l’étang de leur grand jardin n’étaient pas rares autrefois au Japon. Mais alors qu’avec le développement des logements collectifs, ces paysages avaient pratiquement disparu de l’Archipel, ce sont les pays étrangers qui ont commencé à remarquer et à faire grand cas de ces « joyaux nageant ».

Les carpes koï étant relativement résistantes au manque d’oxygène et aux changements de température, une méthode de transport dans des sacs plastique avec injection d’oxygène a été mise au point dans les années 1960 et les exportations par avion en petit nombre ont commencé à partir de cette période. L’engouement pour les carpes a débuté chez les Nippo-Américains de seconde génération de Hawaï et des amateurs passionnés sont apparus dans les pays européens dans les années 1970.

Les exportations de carpes ont véritablement pris leur essor à partir des années 2000. Les éleveurs, devant la baisse de la demande intérieure, ont réussi à vendre leurs précieux poissons à la clientèle aisée de l’étranger. En 2019, les exportations de poissons d’eau douce ornementaux (excepté les poissons rouges kingyo) ont atteint 4,72 milliards de yens, ce qui représente une augmentation de 2,5 fois en 15 ans, à partir de l’année 2005. Les plus grands pays importateurs (en montant) en 2019 ont été Hong Kong avec 700 millions de yens, suivi par les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Indonésie.

Les nishiki-goï, dont l’histoire remonte à plus de deux siècles, étaient à l’origine des carpes élevées à l’époque d’Edo dans le village de Yamakoshi (aujourd’hui ville de Nagaoka) et à Ojiya (tous deux dans la préfecture de Niigata), en vue de la consommation, qui ont soudainement présenté des mutations chromatiques. Aujourd’hui encore, la préfecture de Niigata reste la principale région productrice du pays.

(Photo de titre : Pixta)