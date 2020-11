Le suicide, première cause de mortalité chez les jeunes au Japon

Pourtant un pays dont l’économie est plutôt florissante et où l’hygiène et la médecine sont parmi les meilleurs dans le monde, au Japon, le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes. La société dans son ensemble doit s’interroger sur les raisons qui se cachent derrière cette triste réalité.

