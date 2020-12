Les cas de grippe en 2020 au Japon sont 100 fois inférieurs à la moyenne

En 2020, le nombre de personnes atteintes de la grippe au cours des dix premières semaines de l’automne a considérablement chuté... Uniquement 148 cas, alors qu’il y en a eu plus de 45 000 l’année dernière.

Chaque année, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales publie des chiffres hebdomadaires sur les cas de grippe de septembre à mai de l’année suivante. Au cours des dix semaines suivant la 36e semaine de 2020 (à partir du 31 août), on a seulement dénombré 148 cas dans tout le pays. La moyenne pour cette période au cours des cinq dernières années était d’environ 17 000, soit près de 100 fois plus que pour la saison 2020–21...

Il existe une variation considérable du nombre de cas, la fréquence des épidémies de grippe variant d’une année à l’autre. Au cours de la période entre la 36e et la 45e semaine de 2019, ce nombre avait déjà dépassé les 3 000 dès la première semaine. Les chiffres ont été compilés par la suite et ont fortement augmenté pour atteindre 5 000 lors de la semaine suivante. En revanche, en 2015, le nombre de cas est resté en dessous des 500 par semaine, ne totalisant que 650 cas, même au cours de la semaine 45.

Même s’il est toujours possible que le nombre de cas de grippe augmente fortement, on peut penser que les mesures en cours prises depuis le printemps contre le Covid-19 aient joué un rôle indirect dans la prévention de la grippe saisonnière.

(Photo de titre : Ushico/Pixta)