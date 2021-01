Vols aggravés au Japon : un taux 85 fois inférieur à la France

Le faible taux de criminalité au Japon n’est une surprise pour personne. Le Livre blanc sur les crimes, publié par le ministère de la Justice en 2020, démontre la sécurité de la société japonaise par des chiffres, notamment le vol aggravé, dont le taux est incroyablement bas comparé aux autres pays comme la France ou le Royaume-Uni.

Selon « les tendances criminelles dans les pays étrangers », 307 meurtres ont été commis au Japon en 2017, tandis que la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni en ont eu plus de 800 et les États-Unis 17 284, ce qui représente le nombre incroyable de 56 fois plus d’occurrences qu’au Japon. Le nombre d’homicide pour 100 000 habitants était de 5,3 aux États-Unis, 1,3 en France, 1,2 au Royaume-Uni, 1 en Allemagne, et de seulement 0,2 au Japon.

Ces statistiques sont basées sur les « Enquêtes sur les situations criminelles » menées par l’Office des Nations unies contre les drogues et la criminalité (ONUDC) et sont constitués des types de crimes considérés comme graves, tels que le meurtre, le vol aggravé, le vol et la violence sexuelle. Les chiffres pour 2013-17 sont résumés pour un total de cinq pays, le Japon, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

En observant le taux de « vol aggravé » (graphique ci-dessous), on constate une différence extrême entre l’Archipel et les autres pays : 1,8 au Japon, 154,3 en France, 47,0 en Allemagne, 118,7 au Royaume-Uni et 98,6 aux États-Unis. (Données évaluées sur l’année 2016 au Japon, mais l’année 2017 pour les autres pays)

(Photo de titre : Pixta)