Moins de désir de mariage pour les Japonais de 20 ans

Le nombre de Japonais de 20 ans ayant un partenaire sérieux et désirant se marier semble être en forte diminution, avec le taux le plus bas jamais enregistré depuis 25 ans.

Un sondage mené par le service matrimonial O-net auprès de 618 Japonais de 20 ans (au nombre égal d’homme et de femme) a montré qu’environ 73 % d’entre eux désirent se marier un jour. Ce pourcentage est toutefois le plus bas jamais enregistré depuis 1996, année de leurs premières statistiques sur le sujet.

Parmi les répondants, 24,8 % disent avoir actuellement un partenaire sérieux. Après une baisse constante de 1996 à 2011, ce taux remontait doucement jusqu’en 2018. Il diminue de nouveau depuis 3 ans.

Par ailleurs, le pourcentage de femmes ayant un partenaire sérieux est en baisse de 10 points par rapport à l’année dernière, alors que concernant les hommes, le chiffre est plutôt en légère hausse. Selon O-net, la pandémie de Covid-19 a provoqué de plus gros « dégâts amoureux » chez les femmes.

À la question « Souhaitez-vous vous marier un jour ? », 73,8 % des sondés ont répondu « oui », dont près de 20 % ont ajouté « et rapidement ». Le chiffre général est néanmoins en baisse de 5 points comparé à 2020, et par ailleurs le plus bas depuis 25 ans. De même, comme pour le cas précédent, c’est le taux de femmes désirant se marier qui s’est réduit (-5 points), alors que concernant les hommes, le taux est resté stable.

Dans le contexte sanitaire actuel, les inquiétudes des étudiants se tournent naturellement vers la recherche d’un travail, afin de securiser au plus vite leur situation. Il est donc normal que la question du mariage soit mise au second plan. O-net explique aussi que le Covid-19 ayant un impact important sur tous ces résultats, le désir de se marier ne pourrait en être que plus fort en fonction de l’évolution positive de l’épidémie.

(Photo de titre : Pixta)