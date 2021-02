Les consultations pour violences conjugales en augmentation au Japon avec la crise sanitaire et économique

L’année 2020 a vu une augmentation des violences conjugales au Japon. En cause, la précarité économique pour de nombreux ménages en raison de la pandémie.

La pandémie de Covid-19 n’a pas été sans conséquences dramatiques pour certains foyers. Une étude du bureau du Cabinet révèle que les consultations pour violences conjugales pour la période d’avril à novembre 2020 ont augmenté de 13 000 par rapport à la même période en 2019, atteignant un triste record de 132 355. Pour les experts, la réduction des interactions en dehors du foyer et la précarité économique causée par la pandémie sont des facteurs probables à l’origine de ces chiffres.

Dans le cadre des mesures de lutte contre les violences conjugales en temps de crise sanitaire et économique, en avril 2020, le bureau du Cabinet avait mis en place un service de ligne téléphonique d’urgence et de conseil par e-mail accessible 24h/24, appelé « DV Sôdan Plus » (sôdan signifie « consultation » en japonais). Il apporte une amélioration au système existant de réception des consultations par rapport à l’année précédente.

En avril et mai 2020, lors de la première déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la population avait été invitée à rester chez elle et à favoriser le télétravail, augmentant considérablement la quantité de temps passé à la maison. Ces facteurs, ajoutés à l’anxiété liée à la précarité de l’emploi et aux profonds changements des modes de vie, ont entraîné une augmentation des violences conjugales. Les consultations ont été particulièrement nombreuses pour les mois de mai et juin 2020.

