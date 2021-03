Les dix entreprises japonaises favorites des étudiants japonais en quête d’un emploi

La liste des entreprises bien cotées auprès des étudiants en quête d’un emploi évolue avec le temps. Depuis 2018, les sociétés financières, jusque-là les plus appréciées, ont quitté le peloton des dix premiers. Comme on pouvait s’y attendre, la pandémie a exercé une influence sur les choix de cette année.

Gakujô, un service d’information sur l’emploi, a effectué une enquête qui lui a permis d’établir un classement des entreprises selon leur popularité auprès des étudiants universitaires et postuniversitaires qui doivent passer leur diplôme en 2022. Pour la troisième année consécutive, la société commerciale Itôchû est arrivée en tête de liste.

Au nombre des dix premiers, figuraient également des entreprises de produits alimentaires comme Ajinomoto et Asahi Soft Drinks, qui ont attiré un regain d’attention pendant la pandémie de Covid-19 du fait qu’elles fabriquent des produits qu’on peut consommer chez soi.

Tableau de popularité des entreprises auprès des étudiants en quête d’un emploi

Diplômés en 2022 (rang en 2021) Diplômés en 2013 1 Itôchû (1)

(commerce) JTB

(voyage) 2 Ajinomoto (3)

(produits alimentaires) Banque of Tokyo-Mitsubishi UFJ

(banque) 3 Asahi Soft Drinks (6)

(produits alimentaires) Oriental Land

(loisirs) 4 Kôdansha (28)

(édition) Itôchû

(commerce) 5 Shiseido (7)

(produits de beauté) Asahi Kasei Homes

(construction de maisons) 6 Nintendo (9)

(jeux vidéo) Mizuho Financial Group

(banque) 7 Dai Nippon Printing (8)

(imprimerie) Dentsû

(publicité) 8 Lotte (12)

(produits alimentaires) Sony Music Entertainment Japan

(musique/cinéma) 9 JTB (2)

(voyage) Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(banque) 10 AEON Group (76)

(distribution) Lotte

(produits alimentaires)

Source : tableau créé par Nippon.com à partir de données provenant de Gakujô

Les trois mégabanques japonaises figuraient en bonne place dans le classement de 2013, et Banque of Tokyo-Mitsubishi UFJ (aujourd’hui MUFG Banque) était cette année-là la seconde entreprise la plus populaire. Sa dernière apparition dans le classement remonte à l’enquête auprès des diplômés de 2017, après quoi les institutions financières ont cessé de figurer parmi les dix premiers.

Tableau de popularité des entreprises selon le sexe des étudiants en quête d’un emploi

Femmes Hommes 1 Ajinomoto

(produits alimentaires) Itôchû

(commerce) 2 Shiseido

(produits de beauté) Asahi Soft Drinks

(produits alimentaires) 3 Itôchû

(commerce) Nintendo

(jeux vidéo) 4 Kôdansha

(édition) Ajinomoto

(produits alimentaires) 5 Asahi Soft Drinks

(produits alimentaires) Asics Group

(articles de sport) 6 Dai Nippon Printing

(imprimerie) Amazon Japan

(commerce en ligne) 7 Lotte

(produits alimentaires) Adidas Japan

(articles de sport) 8 Shûeisha

(édition) AEON Group

(distribution) 9 Morinaga & Company

(produits alimentaires) Mitsubishi Corporation

(commerce) 10 JTB

(voyage) JTB

(voyage)

Source : tableau créé par Nippon.com à partir de données provenant de Gakujô

Les étudiants qui ont passé leur diplôme entre 2016 et 2019 ont désigné la compagnie aéronautique All Nippon Airways (ANA) pendant quatre années consécutives comme leur entreprise favorite. Japan Airlines (JAL) figurait aussi parmi les dix premiers, de même que JTB, Oriental Land et HIS, ce qui montre que les activités liées au voyage et aux loisirs étaient elles aussi populaires.

Itôchû et JTB sont les deux seules entreprises qui ont figuré sans interruption au classement au cours des dix dernières années.

(Photo de titre : Pixta)