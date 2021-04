Les naissances hors mariage : une vision assez négative au Japon mais plutôt positive en France

Japan Data

Selon une enquête internationale sur les comportements féminins, les Japonaises ou les Coréennes ont tendance à voir de manière négative le fait d’avoir des enfants hors mariage, alors que la majorité des femmes dans plusieurs pays d’Europe, comme la France ou le Danemark, acceptent clairement de donner naissance en dehors des liens matrimoniaux.

De nombreux pays industrialisés sont aux prises avec une décroissance démographique découlant d’un certain nombre de problèmes économiques et sociaux. La Nippon Foundation a mené récemment une étude comparative sur les comportements des femmes âgées de 18 à 69 ans dans huit pays concernant la baisse des taux de natalité. L’enquête a posé une série de questions à 500 femmes respectivement en Chine, en Corée du Sud, au Danemark, aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon et en Suède, qui ont mis en évidence des différences entre les façons de considérer le mariage et le fait d’avoir des enfants.

Interrogées pour savoir si elles considéraient qu’il était facile d’avoir et d’élever des enfants dans leur pays, les femmes en Corée du Sud, en Italie et au Japon, pays qui ont tous trois de très faibles taux de natalité, ont répondu massivement par la négative. Sur ce sujet, c’est la Corée du Sud qui est venue en tête avec plus de 80 % des répondantes considérant leur pays comme défavorable. Plus de 70 % des Italiennes et des Japonaises avaient une opinion identique de leur pays. Les avis en Chine, qui a récemment mis fin à sa politique de l’enfant unique, ont également tendance à être négatifs.

En comparaison, environ 80 % des répondantes au Danemark et en Suède, qui ont de solides filets de protection sociale, considèrent leur pays comme de bons endroits pour avoir et élever des enfants, avec seulement 10 % environ des femmes de ces pays ayant une vision négative. Les réponses aux États-Unis, avec son importante population d’immigrés et en France, où la cohabitation à long terme sans se marier est en gain de popularité, ont été aussi largement positives.

L’étude a également révélé des disparités en ce qui concerne les opinions personnelles sur les naissances en dehors du mariage. Au Japon, 67 % des femmes interrogées ont déclaré qu’elles considéraient le mariage comme une condition préalable à la naissance d’un enfant, par rapport à juste 14 % qui ne le pensaient pas, le pourcentage le plus faible de tous les pays. Environ 20 % ont répondu qu’elles n’avaient pas décidé.

La majorité des répondantes en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis ont de même déclaré préférer être mariée avant de fonder une famille. En contraste total, plus de 80 % des femmes au Danemark, en France, en Italie et en Suède ne considéraient pas le fait d’être mariée comme un facteur décisif dans le choix d’avoir des enfants.

Interrogées sur leurs opinions générales sur le fait d’avoir des enfants hors mariage, environ 60 % des répondantes en Chine, en Corée du Sud et au Japon avaient des avis négatifs comparés à des opinions extrêmement positives parmi les femmes au Danemark, en France, en Italie et en Suède, avec plus de 80 %. Les participantes à l’enquête aux États-Unis ont été plus partagées, bien que plus de la moitié d’entre elles ait exprimé des attitudes d’acception.

(Photo de titre : Pakutaso)