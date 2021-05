Le métier de rêve des enfants japonais : pâtissière pour les filles, YouTuber pour les garçons

Japan Data

Le rêve de devenir pâtissière est particulièrement fort pour les filles, qu’elles soient encore écolières ou collègiennes. Chez les garçons toutefois, l’influence du numérique leur fait préférer le métier de YouTuber, mais arrivé au collège, ils semblent penser davantage à devenir fonctionnaire ou employé d’entreprise.

Adecco, une société japonaise qui fournit des services en ressources humaines, a mené une enquête au niveau national en demandant à 900 garçons et filles, élèves primaires et des collèges, le métier qu’ils aimeraient avoir à l’avenir. Dans l’ensemble, les filles aussi bien du primaire que du collège ont choisi le métier de pâtissière comme emploi préféré. Les garçons du primaire ont choisi YouTubeurs ou contributeurs vidéo, alors que les collégiens ont déclaré vouloir être employés d’entreprise.

Alors que très peu d’élèves du primaire ont dit qu’ils voulaient être employés d’entreprise ou fonctionnaires, au collège ces emplois venaient aux deux premières places pour les garçons et étaient le second ou le troisième choix pour les filles, indiquant que plus le niveau scolaire était élevé et plus les enfants devenaient réalistes et préféraient la stabilité.

YouTubeur, ingénieur/programmeur et créateur de jeux vidéo ont tous été classés dans la liste des dix métiers préférés par les garçons aussi bien des écoles primaires que des collèges. Entourés de smartphones et d’autres appareils numériques depuis leur naissance, ils montrent naturellement de l’intérêt pour des métiers ayant de grandes affinités avec les technologies numériques.

Filles du primaire

Pâtissière 22,0 % Professeure (du jardin d’enfants à l’université) 10,0 % Médecin 7,3 % Infirmière 6,7 % YouTubeuse ou équivalent 2,7 % Dessinatrice de manga 2,7 % Professeur (piano/autres leçons privées) 2,0 % Emploi académique/chercheuse 1,7 % Styliste 1,7 % Chanteuse 1,7 % Employée d’entreprise 1,7 %

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données de Adecco

Collégiennes

Pâtissière 18,7 % Fonctionnaire 15,3 % Employée d’entreprise 12,0 % Infirmière 10,0 % Professeur 9,3 % Médecin 4,7 % Styliste 4,7 % Hôtesse de l’air 4,0 % Chanteuse 4,0 % Femme au foyer 4,0 %

Garçons du primaire

YouTubeur ou contributeur vidéo 8,7 % Footballeur professionnel 7,3 % Agent de police/détective 6,7 % Chauffeur (bus, taxi, train) 6,7 % Joueur de baseball 6,0 % Ingénieur/ programmeur 4,7 % Créateur de jeux vidéo 4,7 % Emploi académique/ chercheur 4,0 % Médecin 3,3 % Fonctionnaire 3,3 %

Collégiens

Employé d’entreprise 17,3 % Fonctionnaire 17,3 % Créateur de jeux vidéo 15,3 % Ingénieur/ programmeur 14,0 % Emploi académique/ chercheur 10,0 % YouTubeur ou contributeur vidéo 9,3 % Joueur professionnel de jeux vidéo 8,7 % Médecin 8,0 % Footballeur professionnel 7,3 % Directeur d’entreprise 7,3 %

