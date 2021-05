Le Japon donne très peu de visa de réfugié : 47 personnes en 2020

Chaque année, au Japon, sur plusieurs milliers de demandeurs, peu sont celles et ceux qui se voient octroyer le statut de réfugié. Ainsi, en 2020, seulement 47 personnes ont vu leur dossier de candidature aboutir, un chiffre bien en-deçà de ceux d’autres pays démocratiques majeurs comme la France ou l’Allemagne qui accordent le précieux statut à des dizaines de milliers de demandeurs chaque année.

Le Japon a accepté 47 réfugiés en 2020, soit trois de plus que l’année précédente, représentant 1,2 % des candidatures soumises. Le tableau ci-dessous recense le nombre de candidatures et le nombre de personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou un permis de séjour spécial au Japon, entre 2010 et 2020.

Nombre de demandes pour un statut de réfugié et nombre de personnes ayant obtenu le statut ou un permis de séjour spécial au Japon

Année Nombre de candidatures Nombre de statuts de réfugié accordés Nombre de personnes ayant obtenu un statut spécial pour des raisons humanitaires 2010 1 202 39 363 2011 1 867 21 248 2012 2 545 18 112 2013 3 260 6 151 2014 5 000 11 110 2015 7 586 27 79 2016 10 901 28 97 2017 19 629 20 45 2018 10 493 42 40 2019 10 375 44 37 2020 3 936 47 44

Source : tableau créé par Nippon.com à partir de données du ministère de la Justice

En 2020, 3 936 étrangers ont demandé le statut de réfugié au Japon, soit une baisse de 60 % par rapport à l’année précédente, qui avait enregistré 10 375 dossiers. Cette forte diminution s’explique en grande partie par la chute du nombre même de personnes entrées au Japon en raison de la pandémie de Covid-19.

Les demandeurs du statut de réfugié étaient originaires de 67 pays au total. Le plus grand nombre d’entre eux venaient de Turquie, soit 836 (37,2 % de moins par rapport à l’année précédente), suivi du Népal avec 466 (62,9 % de moins), du Cambodge avec 414 (68,7 % de moins), du Sri Lanka avec 370 (75,8 % de moins) et enfin du Pakistan avec 326 (66,4 % de moins).

Bien qu’elles n’aient pas obtenu le statut de réfugié, pour lequel sont prévues diverses mesures de protection, en 2020, 44 personnes ont reçu un permis de séjour spécial par le ministère de la Justice car elles ne pouvaient pas retourner dans leur pays pour des raisons humanitaires. 19 d’entre elles ont obtenu ce permis de séjour en raison de la situation dans leur pays d’origine, et les 25 autres en raison de circonstances telles que le fait d’être marié à un ressortissant japonais ou d’avoir un enfant de nationalité japonaise.

Selon l’ONG Association japonaise pour les réfugiés (JAR), basée à Tokyo, en 2019, 44 personnes ont obtenu le statut de réfugié au Japon, soit 0,4 % du nombre total des demandeurs. Les chiffres sont beaucoup plus élevés dans des pays tels que l’Allemagne avec 53 973 personnes (25,9 % des candidatures), 44 614 aux États-Unis (29,6 %), 30 051 en France (18,5 %) et 27 168 au Canada, où le pourcentage de candidatures acceptées est le plus élevé avec 55,7 %.

(Photo de titre : un séminaire de recherche d’emploi tenu à Tokyo par l’ONG Association japonaise pour les réfugiés)