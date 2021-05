La diffusion du télétravail se limite à 20 % au Japon

Japan Data

Les gouverneurs des préfectures du Japon ont beau demander à cor et à cri d’avoir recours au télétravail pour éviter les risques de contamination, seul 20 % de la population active est concernée par cette directive depuis le mois de juillet 2020. Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés concernant la mise en place d’un tel système ?

Les enquêtes menées périodiquement depuis mai 2020 par le Centre de productivité du Japon sur les modes de travail et les façons de penser durant la vague épidémique révèlent que la proportion de personnes en télétravail plafonnait à 20 %.

D’après l’enquête la plus récente, menée les 12 et 13 avril 2021, le pourcentage de télétravail, qui était de 22,0 % en janvier, avait diminué de 2,8 points pour tomber à 19,2 %. Alors qu’il se montait à plus de 30 % en juin 2020, en incluant la période durant laquelle le premier état d’urgence sanitaire avait été décrété, ce taux a commencé à baisser et à se stabiliser aux environ de plus ou moins 20 % à partir de juillet 2020.

(Photo de titre : Pixta)