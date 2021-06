Cancer : un taux de survie à 10 ans proche des 60 % au Japon

Japan Data

Les recherches sur le cancer évoluent fort heureusement année après année, et au Japon, le taux de survie à 10 ans se rapproche des 60 %. Le taux est bien plus élevé si la pathologie est détéctée rapidement, comme le cancer du sein, de la prostate ou de l’estomac par exemple.

Le Centre national du cancer du Japon a annoncé que le taux de survie à 10 ans des patients diagnostiqués cancéreux en 2008 était de 59,4 %. C’est ce qui ressort d’une étude fondée sur les données statistiques de 237 800 patients cancéreux traités dans 240 établissements de cancérologie où leur maladie a été diagnostiquée.

Les cas de mort non imputables au cancer n’ont pas été pris en compte dans le calcul des taux de survie. Le chiffre obtenu représente une progression de 1,1 point de pourcentage par rapport au taux de survie de l’étude précédente, qui concernait des patients cancéreux diagnostiqués entre 2004 et 2007.

C’est la septième fois que le Centre national du cancer annonce le taux de survie à 10 ans, et il s’avère que celui-ci est en amélioration constante, grâce aux progrès obtenus en matière de traitement, notamment dans la mise au point de nouveaux médicaments.

Un examen plus précis des taux de survie à 10 ans selon les types de cancer révèle que le cancer de la prostate est arrivé en tête avec un chiffre de 98,7 %, suivi par les cancers du sein (87,5 %) et de l’utérus (83,0 %). Le cancer du pancréas a le taux le plus bas (6,5 %).

Quant au taux de survie à 5 ans, une étude auprès de 826 000 patients diagnostiqués cancéreux entre 2012 et 2013 dans 413 établissements situés sur l’ensemble du territoire japonais l’établissait à 67,3 %. Ce chiffre représentait une diminution de 1,3 point par rapport à l’étude précédente, fondée sur des diagnostics prononcés entre 2010 et 2012.

Le taux de survie à 10 ans selon le stade auquel le cancer a été détecté (le stade 1 étant le plus précoce des quatre stades du classement) montre clairement l’importance de la précocité de la détection et du traitement. Pour le cancer de l’estomac, le taux de survie à 10 ans, qui ne dépasse pas 6,9 % au stade 4, atteint 90,9 % en cas de détection au stade 1.

(Photo de titre : Pixta)