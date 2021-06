Le Japon se place neuvième au classement mondial des dépenses militaires en 2020, juste derrière la France

Japan Data

Le total des dépenses militaires dans le monde en 2020 a été de 1 981 milliards de dollars (soit 217 000 milliards de yens). Les dépenses du Japon se sont montées à 2,5 % de ce montant, avec 49,1 milliards de dollars (5 262 milliards de yens), pour une neuvième place mondiale, juste derrière la France.

Une enquête menée par l’Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm sur les dépenses militaires dans le monde en 2020 a montré que le budget militaire du Japon se montait à 49,1 milliards de dollars (5 262 milliards de yens), plaçant le pays au neuvième rang mondial pour la seconde année consécutive. Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 1 981 milliards de dollars (217 000 milliards de yens), le montant le plus élevé depuis le début de la collecte des chiffres en 1988.

Sans grande surprise, ce sont les États-Unis qui arrivent en tête, avec 778 milliards de dollars. Ils suivis par la Chine avec 252 milliards estimés et l’Inde avec 72,9 milliards. À la quatrième place et plus bas venaient la Russie, la Grande-Bretagne, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la France, le Japon et la Corée du Sud. Le placement des dix premiers budgets militaires en 2020 montre des changements minimaux par rapport à 2019. Les dépenses globales pour les 15 pays venus en tête ont été de 1 603 milliards de dollars, représentant 81 % du total.

Les dix premiers budgets militaires par pays

Rang 2020 (milliards de dollars) 2019 1 États-Unis (778) États-Unis 2 Chine (252; estimation) Chine 3 Inde (72,9) Inde 4 Russie (61,7) Russie 5 Grande-Bretagne (59,2) Arabie Saoudite 6 Arabie Saoudite (57,5; estimation) Grande-Bretagne 7 Allemagne (52,8) France 8 France (52,7) Allemagne 9 Japon (49,1) Japon 10 Corée du Sud (45,7) Corée du Sud

Source : graphique élaboré par Nippon.com sur la base des données de l’Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm

En 1988, les dépenses militaires du Japon s’élevaient à 3 670 milliards de yens (27,5 milliards d’euros). Toutefois, elles ont atteint la barre des 4 000 milliards de yens (30 milliards) en 1990 et ont continué à s’élever les années suivantes. Si elles se sont stabilisées autour des 5 000 milliards de yens (37,4 milliards d’euros) à partir des années 2000, elles ont progressivement augmenté aussi bien en 2019 qu’en 2020 pour dépasser les 5 200 milliards de yens (39 milliards d’euros).

La part des dépenses militaires du Japon dans le PIB est restée constante avec entre 0,9 % et 1 % environ de 1988 jusqu’à 2020. Les dépenses militaires dans le monde en 2020 ont représenté 2,4 % du PIB. Parmi les pays en tête des dépenses, les États-Unis ont une part de 3,7 %, la Chine de 1,7 % estimé et l’Inde de 2,9 %.

(Photo de titre : les forces terrestres d’autodéfense japonaises menant des exercices de lute anti-incendie dans la zone de manoeuvre Fuji Est, préfecture de Shizuoka, en août 2019. Jiji Press)