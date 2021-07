L’industrie du mariage au Japon durement touchée par la crise sanitaire

Japan Data

Au Japon, la pandémie de Covid-19 a eu pour conséquence l’annulation ou le report de nombreux mariages qui avaient été planifiés et plus de 90 % des entreprises liées au mariage ont enregistré une diminution de leurs bénéfices.

Lors d’une enquête menée auprès de 178 entreprises organisatrices de mariages, 171 (96,1 %) d’entre elles ont signalé des pertes de revenus durant les trois premiers trimestres de l’année fiscale, d’avril à décembre 2020. Durant l’exercice 2019, seules 51 entreprises (28,7 %) avaient déclaré des pertes, ce qui souligne la baisse exceptionnelle de la demande en 2020. Le report et l’annulation des cérémonies nuptiales en raison de la pandémie de Covid-19 a donc eu un énorme effet dans cette industrie.

L’enquête de Teikoku Databank a collecté des informations dans l’ensemble du Japon auprès des entreprises de mariage dont le revenu annuel pour les trois années fiscales de 2018 à 2020 avait été publiquement déclaré. En répartissant le taux de diminution dans 10 fourchettes différentes, parmi les 171 entreprises ayant signalé une diminution en 2020 par rapport à l’année précédente, la fourchette la plus courante a été celle de 20 % à 30 %, avec 53,2 % des entreprises souffrant de pertes de cette envergure.

Avec un nombre de contaminations toujours important dans des grandes villes comme Tokyo et Osaka, Teikoku Databank prédit que 2021 sera également une année difficile pour les entreprises de l’industrie du mariage. Comme ces compagnies étaient déjà confrontées à des problèmes dus au changement démographique et aux mariages tardifs, les conditions risquent de continuer à s’aggraver et un plus grand nombre d’entreprises risquent de fermer ou faire faillite.

Les cérémonies de mariage au Japon ont commencé à devenir populaires dans le grand public à partir du début du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, il était devenu courant d’organiser des cérémonies de mariage shintô dans les sanctuaires et des cérémonies chrétiennes dans les églises, qui étaient suivies par des réceptions ayant généralement lieu dans des salles de cérémonie ou des hôtels. Plus récemment, les cérémonies de mariage civil, où les invités interviennent comme témoins, dans des endroits comme les hôtels et les jardins, sont également devenues populaires, ainsi que les mariages dans des complexes touristiques, où les cérémonies sont tenues à l’étranger.

Les mariages ont généralement lieu au printemps et en automne, mais tous les mariés ne sont pas désireux de faire des folies. Certains d’entre eux sont regardants à la dépense et se contentent d’un jimikon (mariage modeste), alors que d’autres optent pour le nashikon (sans cérémonie du tout), avec juste l’enregistrement du mariage à la mairie.

(Voir également notre article de base : La cérémonie de mariage au Japon)

(Photo de titre : Pixta)