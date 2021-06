Les jeunes tokyoïtes sages pendant l’état d’urgence ? Seuls 10 % consomment de l’alcool dans la rue

Malgré la forte couverture médiatique qu’ont reçu les jeunes Japonais buvant dans les rues de Tokyo en raison de l’interdiction pour les bars et restaurants de proposer de l’alcool pendant l’état d’urgence sanitaire (levé depuis le 20 juin), un sondage montre que la majorité d’entre eux ont fait preuve de retenue. Par ailleurs, la plupart ont minimisé leurs sorties non essentielles. Peut-on dire que les jeunes habitants de Tokyo ont finalement été sages ?

Le gouvernement métropolitain de Tokyo a mené une enquête en ligne auprès de 1 300 jeunes habitants de la capitale, âgés de 15 à 39 ans. À la question « avez-vous consommé de l’alcool dans les rues ou dans les parcs durant cette année ? » seuls 10,5 % d’entre eux ont affirmé que oui. Si 6,5 % de répondants supplémentaires ont admis être prêts à le faire s’ils y étaient invités par des amis, une vaste majorité dit ne pas vouloir boire dans les rues, ni maintenant ni plus tard.

Le sondage révèle aussi que les jeunes tokyoïtes ont tendance à minimiser la fréquence de leurs sorties à l’extérieur. En effet, près d’un quart, soit 25,2 % des répondants, déclare ne pas être sorti de chez eux en dehors des déplacements liés au travail et à l’école, tandis que 27,7 % disent ne sortir qu’une fois par semaine. Il s’agit en général des « achats » (70,2 %) et de « la marche et l’exercice physique » (40,8 %).

Pour 34,6 % des répondants, les raisons citées étaient de nature essentielle ou urgente. Près de 20 % d’entre eux déclaraient sortir seuls, afin de ne pas prendre de risque, ou lorsqu’ils sortaient à plusieurs, prendre des mesures de préventions pour se sentir en sécurité. Par ailleurs, 14,1 % ont déclaré être sortis de chez eux parce qu’ils étaient embêtés de devoir constamment rester à la maison.

(Photo de titre : Pixta)