Plus de la moitié des étudiants japonais sont satisfaits des classes en ligne

En demandant aux étudiants japonais ce qu’ils pensent des cours à distance, qu’ils ont suivis en raison de la pandémie de Covid-19, 60 % d’entre eux se déclarent « satisfaits » ou « plutôt satisfaits ». Bien que certains disent se sentir seul de part l’impossibilité de voir leurs amis, d’autres ont constaté les bénéfices de pouvoir étudier à leur propre rythme.

Un sondage du ministère de de la Culture, des Sciences et de la Technologie (MEXT) sur l’impact du Covid-19 sur le style de vie des étudiants a montré que près de 80 % d’entre eux avaient eu « la plupart/toutes » ou « beaucoup » de leurs classes en ligne pendant la seconde moitié de l’année académique 2020-21. Par ailleurs, près de 60 % en ont déclaré être « satisfait » ou « plutôt satisfait ».

L’enquête a été menée en mars 2021, ciblant des étudiants universitaires, diplômés ou de l’enseignement technique. 1 744 réponses ont été recueillies. En observant le ratio d’étudiants à avoir suivi des classes en ligne, 9,2 % d’entre eux déclarent n’en avoir eu « aucune », 11,3 % disent avoir eu « la moitié des cours » à distance, 19,9 % « beaucoup » et 59,6 % « tous/la plupart ».

En parallèle, 13,8 % s’en trouvaient être « satisfaits », 43,1 % « plutôt satisfaits », 21 % « ni l’un ni l’autre », 14,9 % se montraient « peu satisfaits » et 5,7 % « insatisfaits ».

À la question « Quels sont les bénéfices des classes en ligne ? », avec réponses multiples possibles, la plus commune d’entre elles était qu’ils pouvaient choisir l’endroit dans lequel ils souhaitaient étudier (79,3 %), suivi du fait de pouvoir étudier à son propre rythme (66,1 %) et de comprendre plus aisément les cours qu’en face-à-face (14,7 %).

L’inconvénient principal était la solitude (53 %), puisque les étudiants ne peuvent pas suivre les cours avec leurs amis. D’autres réponses communes comprenaient notamment le sentiment d’avoir beaucoup de rapports et de devoirs (49,7 %) et que les classes à domicile faisaient ressentir une certaine fatigue physique (44 %).

Quels bénéfices aux classes en ligne ?

Plus facile à comprendre que les leçons en face-à-face 14,7 % Je peux étudier à mon propre rythme 66,1 % Possibilité de discuter des points peu clairs ensemble 10,2 % Je peux choisir l’endroit que je souhaite pour suivre les cours 79,3 % Autre 5,1 %

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base des données du ministère de de la Culture, des Sciences et de la Technologie. Multiples réponses possibles.

Quels inconvénients aux classes en ligne ?

Pas suffisamment d’explications à propos du format des leçons 21,3 % Plus difficile à comprendre que les cours en face à face 42,7 % Peu ou pas de chances de poser des questions ou de discuter des sujets ensemble 43,9 % Beaucoup de rapports et d’autres devoirs 49,7 % Je me sens seul parce que je ne peux pas assister aux cours avec mes amis 53,0 % Mauvais accès à internet 15,5 % Sensation de fatigue physique 44,0 % Autre 6,7 %

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base des données du ministère de de la Culture, des Sciences et de la Technologie. Multiples réponses possibles.

Parmi les avis et les suggestions des étudiants concernant les cours en ligne, l’un d’entre eux a déclaré : « C’est bien d’avoir des classes à distance, mais pour les séminaires et les formations de recherche d’emploi, ce serait mieux d’être présent en face-à-face. » Tandis qu’un autre a répondu : « Même en ligne, il est indispensable de pouvoir interagir, que ce soit pour le travail de groupe ou pour recevoir les remarques du professeur, plutôt que d’avoir une communication à sens unique. »

(Photo de titre : Pixta)