Jeux sur smartphone : plus d’une heure par jour pour un tiers des utilisateurs japonais

Selon une récente enquête, près d’un tiers des Japonais jouant à des jeux sur leur téléphone mobile y passent plus d’une heure par jour durant la semaine. Et un nombre non negligeable de joueurs effectuent des achats intégrés.

Les activités extérieures étant très limitées en raison de la pandémie, les gens utilisent de plus en plus leur smartphone. Neo Marketing a mené une enquête auprès de 800 personnes au Japon, âgées entre une dizaine et une trentaine d’années, jouant à des jeux sur leur téléphone portable. Cette étude a montré que la majorité des répondants jouait soit de « 10 à 30 minutes » soit de « 30 minutes à une heure » par jour. Un examen plus approfondi a révélé toutefois que 30 % des personnes jouaient pendant plus d’une heure par jour en semaine et que ce chiffre augmentait jusqu’à presque 40 % pendant les jours de congé.

Plus de la moitié, soit 52,3 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles n’avaient jamais dépensé d’argent en jouant à des jeux sur mobile, alors que plus de 40 % avaient fait des achats intégrés (In-App). En particulier, 30,6 % avaient acheté des articles In-App et 22,1 % avaient dépensé de l’argent pour recevoir des objets gagnés aléatoirement dans les jeux de type gacha (qui incitent le joueur à payer pour obtenir du contenu indispensable ou optionnel afin d’améliorer sa qualité de jeu).

Parmi ceux qui dépensent de l’argent pour faire des achats en jeu, le montant mensuel le plus courant, sur la moyenne des six derniers mois, a été de 500 yens (3,8 euros) pour 41,5 % des répondants alors que 80 % au total dépensaient jusqu’à 3 000 yens (23 euros).

Les puzzles sont les types de jeux les plus populaires, car ils sont faciles à faire dans un court laps de temps. Les jeux de rôle viennent en deuxième position. Pour les puzzles, le pourcentage de jeu a augmenté selon que le joueur est plus âgé et ils étaient joués par plus de femmes que d’hommes.

(Photo de titre : Pixta)