Enquête : les femmes japonaises veulent-elles quitter leur emploi si leur mari gagne un bon salaire ?

Une enquête récemment menée auprès des femmes japonaises montre un véritable écart entre celles qui souhaitent poursuivre leur carrière une fois mariée, et celles qui aimeraient y mettre fin si leur mari gagnait assez d’argent pour subvenir aux besoins du couple.

Un sondage conduit en juin 2021 par un magazine de recherche d’emploi pour les femmes montre que 29,7 % des répondantes souhaitent que leur futur époux ait un salaire annuel minimum compris entre 5 et 6 millions de yens (entre 39 000 et 47 000 euros), suivi par 21,3 % qui aimeraient avoir un mari gagnant au moins entre 4 et 5 millions (entre 31 000 et 39 000 euros). Le salaire moyen annuel désiré était de 5,3 millions de yens (42 000 euros environ).

À la question « que feriez-vous si votre conjoint vous demandait de quitter votre travail après le mariage ? », 42,9 % ont répondu qu’elles continueraient leur carrière, peu importe le montant des revenus de leur époux. Parmi elles, certaines ont laissé des commentaires libres tels que « je poursuivrais ma carrière en secret s’il le faut » ou « je n’épouserais jamais quelqu’un qui me demandera d’arrêter de travailler ».

D’un autre côté, un total combiné de 43,8 % des sondées indiquait vouloir « quitter leur travail si le salaire de leur époux était suffisamment important » ou qui souhaiteraient « quitter leur travail peu importe le montant du salaire de leur époux ».

Parmi celles qui ont répondu qu’elles souhaiteraient arrêter leur travail si le salaire de leur époux était suffisant, 25,7 % ont déclaré que son salaire devrait être d’au moins 10 millions de yens (78 000 euros), suivies par 25,1 % des sondées qui quitteraient leur emploi si leur mari gagnait entre 8 et 10 millions de yens (entre 62 000 et 78 000 euros). Le salaire moyen désiré par ces jeunes femmes était de 8,4 millions de yens (65 000 euros).

Par ailleurs, une étude menée par l’Agence nationale des Taxes sur les salaires du secteur privé indique que le revenu annuel moyen des employés pour 2019 était de 5,4 millions (42 000 euros) pour les hommes et de 3 millions (23 000 euros) pour les femmes. On remarque alors que la somme de ces deux revenus moyens correspond presque exactement au salaire moyen désiré par les sondées pour leur futur époux parmi celles qui souhaiteraient quitter leur travail. On peut donc affirmer qu’il s’agit là d’un indicateur fiable par rapport à la réalité.

Parmi celles qui aimeraient continuer leur travail peu importe le salaire de leur mari, la raison principale, citée à 78,2 %, était de pouvoir gagner de l’argent qu’elles pourraient dépenser sans hésitation. Juste après, on trouve 74,4 % des sondées qui souhaitent « rester connectées à la société ». Les autres raisons incluent 42 % des répondantes souhaitant « se prémunir contre le risque de divorce » et 3,5 % qui disent « pouvoir gagner plus d’argent que leur partenaire ».

(Photo de titre : Pixta)