Sumo : Terunofuji devient le cinquième « yokozuna » de Mongolie

Japan Data

Terunofuji est le septième lutteur de sumo né à l’étranger à atteindre le rang de yokozuna, et le cinquième originaire de Mongolie.

Le 21 juillet, le comité consultatif de l’Association japonaise de sumo a recommandé à l’unanimité la promotion de Terunofuji au plus haut rang de yokozuna. Terunofuji a gagné le grand tournoi de sumo d’Osaka en mars 2021 et, après avoir été promu ôzeki (le rang juste derrière celui de yokozuna), il a gagné le tournoi de mai. Puis, lors du dernier jour du tournoi de Nagoya en juillet, il a perdu face au yokozuna Hakuhô, et fini la compétition avec 14 victoires et une défaite.

Terunofuji est le premier nouveau yokozuna en quatre ans, depuis la promotion de Kisenosato à ce titre en 2017 et le 77e dans l’histoire du sumo. Depuis 1990, il y a eu 11 lutteurs, y compris Terunofuji, promus au rang de yokozuna, avec 7 d’entre eux nés à l’étranger. Akebono, originaire de Hawaii, a été le premier lutteur de sumo non-japonais à devenir yokozuna. Suivant les traces de Asashôryû, Hakuhô, Harumafuji et Kakuryû, Terunofuji est le cinquième rikishi (lutteur de sumo) né en Mongolie à obtenir ce rang.

Faisant démonstration de la force de ce groupe de lutteurs, Hakuhô a remporté le tournoi de Nagoya avec un impeccable 15-0 pour atteindre un record de 45 victoires de championnat dans la plus haute division. Taihô vient en seconde position avec 32 victoires.

Les yozokuna depuis 1990

Lutteur (nombre de victoires) Lieu de naissance Période d’activité en tant que yokozuna Asahifuji (4) Préfecture d’Aomori Septembre 1990–Janvier 1992 Akebono (11) Hawaii, États-Unis Mars 1993–Janvier 2001 Takanohana (22) Préfecture de Tokyo Janvier 1995–Janvier 2003 Wakanohana (5) Préfecture de Tokyo Juillet 1998–Mars 2000 Musashimaru (12) Hawaii, États-Unis Juillet 1999–Novembre 2003 Asashôryû (25) Mongolie Mars 2003–Janvier 2010 Hakuhô (45) Mongolie Juillet 2007– Harumafuji (9) Mongolie Novembre 2012–Novembre 2017 Kakuryû (6) Mongolie Mai 2014–Mars 2021 Kisenosato (2) Préfecture d’Ibaraki Mars 2017–Janvier 2019 Terunofuji (4) Mongolie Septembre 2021–

(Photo: Terunofuji [à droite] affrontant Hakuhô le dernier jour du tournoi de Nagoya © Kyôdô News Images)