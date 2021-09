Voyager dans le pays ou rester chez soi : qu’ont choisi les Japonais ?

Une récente étude a estimé qu’il y aurait 40 millions de voyageurs domestiques au Japon pour des séjours d’une nuit ou plus cet été, malgré la pandémie, et ceux qui ne souhaitent pas voyager ont émis leurs principales raisons.

L ’agence de voyage Japan Travel Bureau (JTB) prévoit qu’il y aura 40 millions de touristes domestiques pendant la saison des vacances d’été (du 20 juillet au 31 août) avec des dépenses de voyages de 1 320 milliards de yens (10,13 milliards d’euros). Ces prévisions sont basées sur une enquête indépendante par questionnaire adressée à 10 000 personnes, menée en juillet, ainsi que sur une analyse des indicateurs économiques et de la situation des réservations.

En 2020, la première année de la pandémie, les fortes craintes d’infection, accompagnées du fait que de nombreuses écoles avaient raccourci les vacances d’été afin de rattraper les fermetures à long terme au début du printemps, avaient rendu difficile la planification des vacances. En comparaison, en 2021, les gens ont déclaré qu’ils « voulaient commencer de nouveau à voyager, tout en faisant attention à rester en sécurité » et le nombre de touristes prévu a augmenté de 5,3 % par rapport à l’année précédente. Il reste à savoir si le nombre réel de voyageurs est influencé par la hausse du total des cas de Covid-19 à cause de la contagiosité importante du variant Delta.

2019 2020 2021 (estimation) Nombre total de touristes (million) 75,4 38,1 ― Touristes domestiques (million) 72,4 38,0 40,0 Dépenses moyennes des voyages domestiques (yens) [euros] 36 500 [280] 32 000 [245] 33 000 [253] Total des dépenses des voyages domestiques (milliards de yens) [milliards d’euros] 2 600 [19,9] 1 200 [9,2] 1 320 [10,1]

Source : graphique élaboré par Nippon.com sur la base des prévisions de JTB pour 2019 et 2020 (ajustées pour la période des vacances d’été) concernant le nombre total de touristes et dépenses moyennes par personne et par voyage.

Interrogés pour savoir s’ils partiraient en vacances pendant la période indiquée, 19,8 % des répondants au total ont déclaré qu’ils « partiraient » ou qu’ils « pourraient partir ». Les plus jeunes générations souhaitaient vivement voyager, avec 33,2 % de femmes et 31,6 % d’hommes âgés de 29 ans ou moins désirant partir. Ceci a été en contraste avec les 10,8 % de femmes et 14,2 % d’hommes âgés de 60 ans et plus.

Parmi ceux ayant répondu qu’ils avaient l’intention de voyager, la durée de séjour la plus courante a été d’une nuit, avec 41,9 % alors que 86,8 % au total prévoyaient de partir jusqu’à trois nuits. Avec 70,0 %, le type de transport préféré a été « la voiture ou une voiture de location » et pour ce qui est des personnes les accompagnant, 25,6 % ont répondu « juste comme un couple marié », 22,4 % prévoyaient de « partir avec des enfants ayant l’âge du collège ou plus jeunes » et 20,3 % partant « seuls ». Il a été noté une forte tendance vers les petits voyages à court terme, en faisant attention à éviter la contamination.

Les raisons données pour ne pas voyager ont inclus le fait d’être « inquiet à propos des voyages » et qu’ « il était difficile de dire que les contaminations sont en baisse », montrant que la prudence a eu une influence significative. L’analyse optimiste du JTB a été que « le désir de voyager pourra augmenter lorsque le programme de vaccination sera plus avancé. »

