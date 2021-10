Les jeunes japonais optimistes pour leur avenir mais soucieux pour celui de leur pays

Une enquête a montré que plus de 60 % des collégiens et des lycéens japonais ont des inquiétudes pour l’avenir du Japon d’ici à 10 ans. Curieusement, plus de la moitié des répondants se sentent toutefois optimistes quant à leur propre futur. Ils nous parlent aussi du salaire et du montant de l’épargne qu’ils visent.

Un récent sondage en ligne mené en juin 2021 par Sony Life Insurance auprès de 200 collégiens et 800 lycéens japonais a porté sur leur avenir et celui de leur pays.

À la question « Quelles sont vos impressions sur l’avenir du Japon pour les dix prochaines années ? », 38 % des collégiens et 31,1 % des lycéens se montrent « optimistes » ou « plutôt optimistes ». 62 % des élèves du collège et 68,9 % de ceux du lycée se sont pour leur part déclarés « inquiets » ou « plutôt inquiets ».

Quand on leur pose la même question pour leur propre futur, l’optimisme est bien plus présent, avec 54,5 % des collégiens et 51,6 % des lycéens qui se déclarent « optimistes » ou « plutôt optimistes ». Ceci contraste avec les 45,5 % d’élèves du collège et 48,4 % d’étudiants du lycée qui ont répondu « inquiet » ou « plutôt inquiet ».

Qu’en est-il du futur choix de carrière et du niveau de salaire désiré par les jeunes élèves ? Une légère majorité formée par 55,5 % des collégiens et 53,4 % des lycéens déclare privilégier une « meilleure rémunération avec plus d’heures de travail ». Notons que le pourcentage de garçons collégiens ayant choisi cette option est particulièrement élevé (60 %).

Le reste des répondants a plutôt opté pour « un salaire moyen et plus de temps libre ».

En assumant que l’âge de leurs parents soit autour de 45 ans, on a demandé aux élèves quel était leur revenu cible annuel à cet âge donné. La moyenne des réponses était de 11,8 millions de yens (91 000 euros) pour les collégiens et de 9,5 millions de yens (73 000 euros) pour les lycéens. À l’âge de 30 ans, le revenu cible annuel était de 9,1 millions de yens (70 000 euros) pour les collégiens et de 6,89 millions (53 000 euros) pour les lycéens. Les collégiens semblent ainsi être plus optimistes que les lycéens, qui font pour leur part preuve d’un certain réalisme.

À la question se portant sur leur objectif d’épargne, les élèves du collège pensent pouvoir économiser en moyenne 10,2 millions de yens (78 500 euros) pour leurs 30 ans, tandis que ceux du lycée estiment ce chiffre à 8,6 millions (66 000 euros). À l’âge de 45 ans, les élèves ont pour objectif d’épargner respectivement 13,5 millions de yens (104 000 euros) et 12,7 millions de yens (98 000 euros).

Le gouvernement a récemment estimé qu’un couple devrait économiser pour leur retraite environ 20 millions de yens (154 000 euros), ce qui a donné lieu à de nombreux débats. En tout cas, si les jeunes japonais parviennent à atteindre leurs objectifs cités dans le sondage, ils pourraient bien réussir à économiser 20 millions de yens pour leurs 65 ans.

(Photo de titre : Pixta)