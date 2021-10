Les lycéens japonais n’aiment pas étudier l’anglais

Japan Data

Un sondage a révélé que les lycéens japonais n’aimaient pas apprendre l’anglais, tout en considérant toutefois que cette matière était la plus importante pour leur avenir. Ils ont été également interrogés sur leurs matières favorites.

Une enquête menée en ligne par la société japonaise Line Research a demandé à environ 1 000 lycéens quelles étaient les matières qu’ils considéraient comme utiles pour leur futur. Les filles comme les garçons ont placé l’anglais en tête, suivi par l’informatique (qui inclut les sciences de l’information et la programmation).

Les lycéens semblent ainsi reconnaître que les aptitudes en langue étrangère et en technologie de l’information sont essentielles pour aller de l’avant dans une société de plus en plus globalisée.

Toutefois, lorsqu’ils ont été interrogés sur les matières qu’ils n’aimaient pas, 48,3 % des filles et 45,9 % des garçons ont répondu l’anglais, montrant ainsi que même s’ils pensaient que cette langue pourrait les aider pour leur avenir, ils rencontraient des difficultés avec elle. Pour les filles, 59,9 % ont répondu qu’elles n’aimaient pas les mathématiques, qui ont eu 10 points de plus que l’anglais.

En outre, le sondage a révélé qu’il y avait davantage de filles que de garçons qui n’étaient pas intéressées par la physique, la chimie et d’autres matières scientifiques.

Interrogées sur leurs matières préférées, la plus populaire pour les garçons a été les mathématiques avec 34,9% et la musique pour les filles avec 33,0 %. L’anglais chutait à la quatrième place aussi bien pour les filles que pour les garçons.

L’enquête a eu lieu dans l’ensemble du pays via un sondage sur smartphone le 3 août, auprès de lycéens utilisant l’application Line.

(Photo de titre : Pakutaso)