Les jeunes japonais de 18 ans sont-ils motivés pour voter lors des prochaines élections législatives ?

Japan Data

Kichida Fumio, nouvellement devenu le centième Premier ministre du Japon le 4 octobre, a convoqué des élections législatives (prévues le 31 octobre). Est-ce que les jeunes japonais, chargés de l’avenir du pays, vont mettre à profit leur droit de vote ? Quelles raisons donnent-ils pour aller voter ou bien s’y restreindre ?

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé la dissolution de la Chambre des représentants (chambre basse du Parlement) pour le 14 octobre, avec de nouvelles élections législatives en vue pour la fin du mois. Les jeunes japonais de 18 ans souhaitent-ils aller voter ? La Nippon Foundation s’est penchée sur la question.

L’enquête a révélé que l’ensemble des réponses « j’irai voter » et « j’irai peut-être voter » aux élections législatives se montait à 55,2 %, un chiffre nettement supérieur au 40,49 % du taux de participation des 18-19 ans lors des dernières élections de 2017. Plus de 60 % des hommes ont indiqué leur intention de voter.

Les raisons les plus fréquemment citées pour aller voter ont été « le vote est un droit du citoyen » avec 55,5 %, suivie par « le vote est une obligation du citoyen » avec 46,4 %. « Je suis intéressé par certains enjeux de ces élections. » a obtenu 11,7 % alors que « je soutiens un parti politique » ne recueillait qu’un faible 3,2 % de réponse.

En revanche, la raison la plus largement évoquée pour ne pas voter a été « parce que c’est fastidieux » avec un écrasant 51,0 %, suivie par « je suis trop occupé, je n’ai pas le temps » avec 22,5 %. Et jusqu’à 14,7% des jeunes ont répondu « la politique ne m’intéresse pas ».

Pour ce qui est des réformes ou des améliorations à apporter pour augmenter le taux de participation des jeunes aux élections, la réponse la plus souvent citée a été « de rendre possible le vote par Internet, sur Smartphone », avec 64,1 %. Par ailleurs, la réponse « les élections devraient présenter des enjeux en rapport avec les jeunes » a obtenu 47,5 %, suivie par « il devrait y avoir plus de jeunes parmi les candidats et les élus », avec 47,3 %, montrant ainsi qu’il serait nécessaire de créer des occasions pour que les jeunes se sentent plus personnellement concernés.

Cette enquête a été réalisée en ligne durant le mois d’août auprès de 916 jeunes âgés de 17 à 19 ans dans l’ensemble du pays. Seules les personnes âgées de 17 ans devant atteindre leurs 18 ans à la fin octobre ont été prises en compte.

(Photo de titre : Pixta)