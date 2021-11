Les brimades dans les écoles japonaises : une baisse de 15 % durant la pandémie

Japan Data

La vie quotidienne des jeunes japonais a été profondément affectée par la pandémie de Covid-19 durant l’année 2020 : la crise sanitaire avait en effet provoqué la fermeture des écoles pendant de longues périodes et l’annulation de nombreux évènements appréciés des élèves, tels que les fêtes sportives et les excursions scolaires. Bien que le harcèlement scolaire ait diminué, l’absentéisme a atteint un chiffre record.

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) a mené une étude annuelle sur les comportements problématiques des élèves et sur l’absentéisme scolaire au Japon. Les résultats ont montré que 517 163 cas de brimades ont été rapportés dans les écoles primaires, les collèges et les lycées publics et privés du pays en 2020, soit une diminution de 15,6 % par rapport à 2019, et la première baisse d’année en année depuis 7 ans.

Selon le ministère, cette baisse est due aux fermetures simultanées des écoles et à la restriction des activités des clubs scolaires durant la pandémie. Le nombre de jours de présence a donc diminué et la communication entre les élèves s’est nettement amoindrie.

C’est au sein des écoles primaires que la vaste majorité des incidents (420 897) a été rapportée. Les brimades sont moins fréquemment observées au collège (80 877) et au lycée (13 126). Le type de harcèlement scolaire le plus fréquent est « les moqueries, les menaces ou les insultes ». Par ailleurs, le nombre de « diffamations en ligne par téléphone portable ou par ordinateur » a atteint un record de 18 000 cas enregistrés.

Sur la même période toutefois, on constate une augmentation de 8,2 % de l’absentéisme par rapport à l’année précédente. Ainsi, 196 127 élèves japonais ne sont pas allés à l’école pendant plus de 30 jours, ce qui marque la huitième augmentation d’année en année et le chiffre le plus haut jamais atteint. Une analyse de la répartition par niveau d’enseignement montre que l’absentéisme a augmenté de 18,7 % dans les écoles primaires (63 350), et de 3,8 % au collège (132 777). Cette montée peut s’expliquer par les nombreuses restrictions imposées à la vie scolaire durant la pandémie, occasionnant de nombreuses perturbations dans le quotidien des élèves.

Afin d’éviter de propager le Covid-19, 14 238 écoliers, 6 667 collégiens et 9 328 lycéens ne sont pas allés à l’école pour des périodes supérieures à 30 jours. Les cas où les parents se sont préalablement entretenus avec l’établissement scolaire n’ont pas été comptabilisés dans les statistiques de l’absentéisme.

