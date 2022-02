Le Japon et la Chine : quelle image ont-ils l’un de l’autre ?

Japan Data

Un récent sondage indique que l’image des Chinois envers le Japon s’est fortement détériorée. Mais l’image que les Japonais ont de la Chine est encore pire... Chaque pays a émis ses raisons.

Selon un sondage mené conjointement en août et septembre dernier par l’OSBL Speech NPO au Japon et l’entreprise d’édition China International Publishing Group, 66,1 % des Chinois avaient une image négative du Japon, soit une une augmentation de 13,2 points en un an.

L’appréciation des Chinois envers l’Archipel n’avait jamais été aussi mauvaise depuis l’enquête de l’année 2013, qui était alors une période de fortes tensions bilatérales autour des îles Senkaku.

Et c’est même pire dans l’autre sens : le pourcentage de Japonais ayant une image défavorable de la Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive, pour arriver à 90,9 % (+ 1,2 point).

Ainsi, le pourcentage de Chinois ayant une impression favorable du Japon est de 32 %, tandis que le pourcentage de Japonais ayant une impression favorable de la Chine n’est que de 9 %.

Pour quelles raisons les Chinois ont-ils une mauvaise opinion du Japon ? La raison la plus courante est le manque d’excuses adéquates et de réflexion au sujet de leur passé agressif et colonial, citée par 77,5 % des personnes interrogées. Ceci marque une hausse de 3,4 % par rapport au sondage précédent. Un autre motif fréquent, cité par 21 %, est la conduite et les mots déplacés de certaines personnalités politiques au Japon, une augmentation considérable de 12,3 % par rapport au sondage précédent.

Pour quelles raisons les Chinois ont-ils une mauvaise opinion du Japon ? (%)

2021 2020 Manque d’excuses adéquates et de réflexion au sujet de leur passé agressif et colonial. 77,5 74,1 Il provoque de l’hostilité en nationalisant les îles Senkaku. 58,7 53,3 Il tente d’encercler la Chine en collaboration avec les États-Unis. 23,0 19,7 Conduite et mots déplacés de certains politiques. 21,0 12,3 Propagande des médias japonais sur la menace chinoise. 11,8 16,6 Perspective négative du Japon sur le principe d’une seule Chine (par rapport à Taïwan). 11,2 6,9

Source : tableau créé par Nippon.com à partir du sondage de Speech NPO et China International Publishing Group.

Pour quelles raisons les Japonais ont-ils une mauvaise opinion de la Chine ? (%)

2021 2020 Violations fréquentes des eaux territoriales et de l’espace aérien japonais autour des îles Senkaku. 58,7 57,4 Leurs actions agressives dans la Mer de Chine méridionale et ailleurs. 49,2 47,3 Les actions qui enfreignent les règlements internationaux. 49,1 49,2 Mal à l’aise avec le système à parti unique de la Chine communiste. 44,4 47,0 L’expansion de la puissance militaire et le manque de transparence. 37,7 36,2

Source : tableau créé par Nippon.com à partir du sondage de Speech NPO et China International Publishing Group

Les raisons les plus souvent citées par les Chinois qui ont une image positive du Japon sont la bonne qualité des produits japonais (52,6 %), ainsi que la politesse et les bonnes manières (49,4 %). Les Japonais ayant une image positive de la Chine se basent sur les sites touristiques et la nature magnifique de la Chine (31,1 %), ainsi que sa culture ancienne et sa longue histoire (30 %), la cuisine chinoise, et la musique et littérature récente (30 %).

Les disputes territoriales entre la Chine et le Japon sont citées par 56,7 % des Japonais et 62,4 % des Chinois comme l’obstacle majeur au développement de relations bilatérales. Un autre obstacle mentionné par 39,6 % des Japonais est le manque de confiance politique entre les deux nations, tandis que 29,3 % des Chinois ont parlé du manque de confiance entre les gouvernements.

(Photo de titre : Pixta)