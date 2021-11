Élections législatives d’octobre 2021 : le troisième taux de participation le plus faible d’après-guerre

Japan Data

Les élections législatives se sont déroulées le 31 octobre dernier. Si jusqu’en 1990, le taux de participation aux élections de la Chambre basse s’était maintenu à environ 70 %, ces quatre derniers scrutins, il dépasse à peine les 50 %. Le Japon serait-il un pays si sûr que plus de 40 % de la population choisissent d’ignorer une opportunité permettant de décider de leur avenir ?

Lors des dernières élections légistlatives qui ont eu lieu le 31 octobre 2021, le taux de participation dans les circonscriptions uninominales étaient de 55,93 %, équilibré avec 56,06 % pour les hommes et 55,80 % pour les femmes. (Pour plus de détails sur les résultats, voir l’article : Élections au Japon : la coalition au pouvoir a mieux résisté que prévu)

Mais ce taux de participation n’a pas toujours été aussi bas. En 2005, il était de 67,51 %, lorsque le Premier ministre de l’époque, Koizumi Jun’ichirô, a proposé dans un programme électorale ambitieux avec la privatisation des services postaux, et a même connu une légère hausse en 2009, pour atteindre de 69,28 %, lorsque l’ancien Parti démocrate du Japon (PDJ) est arrivé au pouvoir. En 2012, ce taux chute à 59,32 % lorsque le Parti libéral-démocrate (PLD), dirigé par Abe Shinzô, remporte le scrutin général et en 2014, à 52,66 %, les deux taux de participation les plus faibles depuis la fin de la guerre.

La situation n’a guère évolué lors de ces dernières élections puisque le taux de participation n’a augmenté que de 2,25 points par rapport au scrutin de 2017, en faisant le troisième plus faible pourcentage depuis l’après-guerre.

Par préfecture, on constate quelques disparités. C’est dans la préfecture de Yamagata que le taux de participation a été le plus élevé avec 64,34 % et dans celle de Yamaguchi qu’il a été le plus faible avec 49,67 %.

Pour ce qui est de l’augmentation du taux de participation, c’est à Osaka, fief du Parti japonais de l’innovation (Nippon Ishin no Kai), qu’elle était la plus élevée, avec 7,81 points par rapport au scrutin précédent. Les autres préfectures de la région ont également vu leur taux de participation augmenter : 5,42 points dans la préfecture de Kyoto, 5,67 points dans celle de Hyôgo, 3,47 points dans celle de Nara et 5,28 points dans celle de Wakayama. En revanche, c’est dans la préfecture de Yamaguchi que le taux de participation a le plus diminué par rapport au scrutin de 2017. Il a chuté de 5,56 points pour tomber à 49,67 %.

(Photo de titre : Pixta)