Cancer : le taux de survie à 10 ans en général est monté à 58,9 % au Japon

Japan Data

Il y eut un temps où le cancer était considéré comme une maladie incurable, mais le taux de survie augmente régulièrement d’année en année grâce aux progrès de la médecine. La guérison complète est même possible selon la partie du corps concernée si la pathologie est dépistée à temps, comme le cancer du sein ou de la prostate par exemple.

Le Centre national du cancer du Japon, en collaboration avec d’autres organismes, a annoncé que le taux de survie à 10 ans des patients diagnostiqués cancéreux entre 2005 et 2008 était de 58,9 %. Ce chiffre représente une augmentation de 0,6 % comparé au précédent rapport (diagnostics entre 2004 et 2007), montrant ainsi une hausse régulière depuis le début de cette étude périodique en 2016.

Ce résultat est fondé sur les données statistiques de 121 000 patients traités dans 32 établissements de cancérologie répartis sur 27 préfectures (parmi les 47 du pays). Les cas de mort non imputables au cancer n’ont pas été pris en compte dans le calcul.

Un examen plus précis des taux de survie à 10 ans selon les types de cancer révèle que le cancer de la prostate est arrivé en tête avec un chiffre de 99,2 %, suivi par le cancer du sein chez la femme (87,5 %), le cancer colorectal (69,7 %) et le cancer de l’estomac (67,3 %). Le cancer du pancréas reste celui au taux le plus bas (6,6 %).

Par ailleurs, le taux de survie global sur cinq ans pour 152 000 personnes ayant reçu un diagnostic de cancer dans les 32 mêmes établissements entre 2011 et 2013, était de 68,9 %, une augmentation de 0,3 % sur l’étude précédente (diagnostics entre 2010 et 2012).

Quant au taux de survie à 5 ans, une étude auprès de 152 000 patients diagnostiqués cancéreux entre 2011 et 2013 (dans ces 32 établissements) l’établissait à 68,9 %, soit une augmentation de 0,3 % sur l’étude précédente (période entre 2010 et 2012). Le taux le plus élevé, à 100%, était pour le cancer de la prostate, et le plus bas était de 12,1% pour le cancer du pancréas.

Le taux de survie à 10 ans selon le stade auquel le cancer a été détecté (le stade 1 étant le plus précoce des quatre stades du classement) montre clairement l’importance de la précocité de la détection et du traitement. Pour le cancer de l’estomac, le taux de survie à 10 ans, qui ne dépasse pas 5,8 % au stade 4, atteint 90,3 % en cas de détection au stade 1.

(Photo de titre : Reuters)