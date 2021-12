Augmentation de salaire des employés pour 2022 : la moitié des entreprises japonaises disent « oui »

Japan Data

Avec un tassement de l’épidémie de Covid au Japon, les anciennes inquiétudes reviennent au galop, et les entreprises japonaises ressentent ainsi une nouvelle fois une pénurie de main-d’œuvre. Selon un sondage, environ la moitié des sociétés comptent augmenter less salaires pour recruter et garder du personnel.

Un sondage réalisé entre le 12 et le 15 novembre par l’institut japonais de recherche sur le crédit Teikoku Databank auprès de 1 615 entreprises indique que 48,6 % d’entre elles avaient l’intention d’augmenter leurs salaires pour l’année fiscale 2022 (à partir d’avril 2022).

La mise en place d’un cercle vertueux de croissance et de distribution est l’une des actions phares du Premier ministre Kishida Fumio, qui a indiqué qu’il serait prêt à étendre des avantages fiscaux aux entreprises qui augmenteraient les salaires. Face à cette initiative, en plus des 48 % qui avaient déjà l’intention d’augmenter les rémunérations, 8,5 % ont répondu qu’ils le feraient si les avantages fiscaux étaient de taille, et 22,3 % y réfléchiraient selon l’échelle des avantages. En clair, cela veut dire qu’environ 80 % des entreprises sont prêtes à y réfléchir au minimum.

Au total, 53,6 % des grosses entreprises et 47,9 % des petites et moyennes entreprises ont répondu que les salaires augmenteraient, même sans avantages fiscaux. Par contre, seuls 37,6 % des entreprises de plus petite taille, avec des bases financières plus fragiles, avaient la même intention.

Teikoku Databank souligne qu’à la base de cette intention d’augmenter les salaires se trouve « le sentiment de manquer d’effectifs, qui avait été atténué par la pandémie mais qui reprend le dessus, ce qui fait que le recrutement redevient une question majeure ».

