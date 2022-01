Les sources d’anxiété chez les Japonais : de quoi sont-ils inquiets ?

Japan Data

La société contemporaine nous fournit bien des motifs d’anxiété, que ce soit notre santé ou celle de nos proches, la situation économique, les crimes et délits ou encore les catastrophes naturelles. Quels sont les éléments qui provoquent de l’anxiété chez les Japonais ? Voyons quels sont les résultats d’une enquête menée à ce sujet.

Dans une enquête sur les sujets d’anxiété chez les Japonais menée par la société SECOM en septembre 2021, à la question « Vous sentez-vous anxieux récemment ? », 71,8 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative. Par sexe et par tranche d’âge, ce sont les femmes de la trentaine avec 88 %, et celles d’une vingtaine d’années avec 86 %, qui sont les plus anxieuses, alors que les femmes de plus de 60 ans étaient les moins angoissées, avec 52 %.

À la question sur les sujets d’inquiétude (réponses multiples), la santé physique est venue en tête avec 63,5 %, suivie par « la vie et la pension après la retraite » avec 56,3 % et « les tremblements de terre », 46,2 %.

De 2012, année de début de l’enquête, à 2019, soit pendant huit années consécutives, « la vie et la pension après la retraite » a occupé la première place des sujets d’anxiété. Mais « la propagation des contaminations » est venue en tête, avec 61,7 %, dans l’étude menée pendant l’année 2020 assombrie par la crise sanitaire du coronavirus. L’enquête de 2021 a été effectuée en octobre, après la levée totale de l’état d’urgence et la propagation de la pandémie n’a obtenu que 38,4 % des réponses.

La santé et les catastrophes naturelles ont dépassé de beaucoup les crimes et les délits comme motifs d’anxiété, une caractéristique du Japon, souvent exposé aux séismes alors que d’un autre côté, la pays jouit d’une bonne sécurité publique.

(Photo de titre : Pixta)