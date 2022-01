Productivité du travail : le Japon mauvais élève depuis 50 ans et loin derrière la France

Japan Data

On dit des Japonais qu’ils travaillent trop. Mais sont-ils pour autant efficaces ? Cette question apparaît comme un sérieux problème dans les données sur la productivité du travail de l’OCDE. En effet, depuis les années 1970, le Japon arrive à la dernière place des pays du G7.

La productivité du travail, indice servant à chiffrer l’efficacité du travail, correspond à la quantité de produits ou de services qu’un employé fournit en une heure. D’après l’OCDE, la productivité du travail au Japon en 2020 a été de 49,5 dollars (5 086 yens, converti en pouvoir d’achat) pour une heure de travail, mettant l’Archipel à la 23e place des 38 pays membres de l’Organisation. Perdant deux places par rapport à l’année précédente, c’est le chiffre le plus bas depuis l’année 1970, et moins de la moitié des 121,8 dollars de l’Irlande et des 111,8 dollars du Luxembourg.

Malgré les restrictions considérables des activités économiques dues à la pandémie de Covid-19, l’accent mis sur la préservation de l’emploi grâce aux subventions d’ajustement de l’emploi a constitué une des raisons de la chute de la productivité et conduit à une baisse dans le classement mondial.

Depuis 1970, le Japon se contente d’être sans discontinuer à la toute dernière place des pays du G7, en restant au niveau de 60 % des États-Unis qui se placent en tête, avec 80,5 dollars/8 282 yens. La productivité nippone, qui correspondait à environ 70 % de celle des États-Unis en 2000, est tombée à plus ou moins 65 % en 2010 pour atteindre une différence de 60 % ces dernières années.

(Photo de titre : Pixta)