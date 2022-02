La voiture la plus vendue au Japon en 2021 : la Toyota Yaris dépasse enfin la Honda N-Box

Japan Data

La voiture la plus vendue au Japon en 2021 a été la Toyota Yaris, qui a délogé la Honda N-Box de la première place après quatre ans en tête des ventes.

La Honda N-Box, la voiture particulière la plus vendue au Japon pendant les quatre dernières années, est finalement tombée à la seconde place pour être remplacée par la Toyota Yaris. Dans le classement pour 2021, 212 927 véhicules Yaris se sont vendus, soit 40,3 % par rapport à 2020, lorsqu’elle était en seconde place. Simultanément, les ventes de la mini-voiture de type « monospace à toit surélevé » Honda N-Box sont restées bloquées à 188 940 unités, une baisse de 3,6 % par rapport à l’année précédente.

La Toyota Yaris a été lancée en février 2020 après une révision complète du design du modèle précédent Vitz pour la première fois en neuf ans et l’unification globale du nom du modèle. La Yaris répond aux besoins d’une grande variété de consommateurs grâce à une ligne de prix identique à celle des mini-voitures, avec une excellente efficacité énergétique et une gamme complète de dispositifs de sécurité. La Yaris est devenue le véhicule standard le plus vendu dès sa première année sur le marché et, pour la seconde année — la première année complète de ventes — elle est devenue la voiture la plus vendue toutes catégories confondues (y compris les mini-voitures).

2021 2020 2019 1 Toyota Yaris Honda N-Box Honda N-Box 2 Honda N-Box Toyota Yaris Daihatsu Tanto 3 Toyota Roomy Suzuki Spacia Suzuki Spacia 4 Suzuki Spacia Daihatsu Tanto Nissan Dayz 5 Daihatsu Tanto Toyota Raize Toyota Prius 6 Toyota Corolla Toyota Corolla Daihatsu Move 7 Daihatsu Move Daihatsu Move Nissan Note 8 Toyota Alphard Honda Fit Toyota Sienta 9 Nissan Note Toyota Alphard Toyota Corolla 10 Nissan Roox Toyota Roomy Toyota Aqua

Les mini-voitures sont indiquées par un surlignage en jaune. Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données de l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes.

Toyota ne s’était pas placée en tête de liste des ventes de véhicules passagers depuis 2016, année pendant laquelle la Toyota Prius a été la voiture la plus vendue. Le monospace à toit surélevé Toyota Roomy a également bénéficié de ventes nettement supérieures en 2021, avec une hausse de 54,5 % par rapport à l’année précédente alors que la Corolla standard et le minivan haut de gamme Alphard se plaçaient parmi les dix véhicules les plus vendus en 2021. Daihatsu, une filiale de Toyota qui vend essentiellement des mini-voitures, s’est également bien placée avec ses monospaces Tanto et Move.

Nissan a connu des difficultés en 2021, mais sa principale voiture compacte, la Note, et sa mini-voiture Roox se sont tout de même classées dans les dix premières places.

(Photo de titre : Pixta)