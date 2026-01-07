La guerre de Genpei : chronologie

Exploration de l’histoire japonaise

La guerre de Genpei (1180-1185) qui a vu l’ascension du clan Minamoto et la chute des Taira, a débouché sur le shogunat de Kamakura (1185-1333). Résumons les principales étapes du conflit.

Un grand épisode de l’histoire du Japon

En cette fin de XIIe siècle, la guerre de Genpei a permis aux Minamoto de renverser le clan Taira alors au pouvoir. Après des premières batailles de 1180, les combats se sont fait plus rares mais, en 1183, les Minamoto reprennent peu à peu le dessus. Vainqueurs du conflit, ils instaurent alors le tout premier shogunat japonais à Kamakura. (Voir aussi notre série : Une plongée dans l’histoire des seigneurs de Kamakura)

Mai 1180 : le prince Mochihito appelle au soulèvement

Le prince Mochihito pousse Minamoto no Yorimasa à partir en guerre contre les Taira (aussi appelé Heike). Ils trouveront tous deux la mort lors de la première bataille.

Septembre 1180 : la bataille d’Ishibashi-yama

Avec l’appui du clan Hôjô, Minamoto no Yoritomo lève une armée à Izu où il était alors exilé et s’engage dans la bataille d’Ishibashi-yama (à Odawara, dans l’actuelle préfecture de Kanagawa). Vaincu, il s’enfuit et trouve refuge dans la province d’Awa (dans l’actuelle préfecture de Chiba).

Chiba Tsunetane et Kazusanosuke Hirotsune l’ayant aidé à regarnir ses troupes. Il avance ensuite vers Kamakura où il établit son quartier général.

Novembre 1180 : la bataille de Fujigawa

Les troupes de Taira no Kiyomori affrontent les hommes de Yoritomo à Suruga (dans l’actuelle préfecture de Shizuoka). Les Taira sont mis en déroute par les Minamoto qui ont l’avantage du nombre. (Les Taira auraient pris la fuite, effrayés par le bruit d’oiseaux marins prenant leur envol).

Juin 1183 : la bataille de Kurikara

Au col de Kurikara dans les montagnes de l’actuelle préfecture de Tsubata (à Ishikawa), Minamoto no Yoshinaka demande à ses hommes d’attacher des torches aux cornes de plusieurs centaines de bœufs et les envoie semer la confusion dans les rangs des Taira, dont l’armée qui avec ses 40 000 hommes est pourtant bien supérieure en nombre. De nombreux soldats du clan Taira trouvent la mort dans leur fuite après cette attaque surprise.

Novembre 1183 : la bataille de Mizushima

Alors qu’ils tentent de se replier vers sur l’île de Shikoku à Yashima (dans l’actuelle Takamatsu à Kagawa), les Taira affrontent les soldats de Yoshinaka à Mizushima (dans l’actuelle Kurashiki, à Okayama). Les Taira brillent en bataille navale et remportent la victoire. (Les Minamoto auraient été déstabilisés par une éclipse solaire survenue au cours de la bataille).

Mars 1184 : la bataille d’Ichinotani

Les Minamoto attaquent les Taira à Ichinotani (dans l’actuelle Kobe). Yoshitsune, le frère cadet de Yoritomo, accule un contingent sur une falaise et pousse les soldats Taira à la mer. Ensuite les Minamoto reprennent une à une les bases arrière du clan ennemi situées sur la route San’yô-dô longeant les côtes de la mer intérieure de Seto.

Mars 1185 : la bataille de Yashima

Après leur défaite à Ichinotani, les Taira se replient sur Yashima. Alors que ces derniers s’attendaient à une attaque par voie de mer, Yoshitsune traverse la province de Settsu (dans l’actuelle Osaka) jusqu’à Awa (dans l’actuelle Tokushima) et lance une attaque surprise par voie terrestre sur les arrière des Taira qui se replient sur Shimonoseki en bateau.

Avril 1185 : la bataille de Dan-no-ura

La bataille finale de la guerre de Genpei se déroule dans le détroit de Shimonoseki, le bras de mer qui sépare les îles de Honshû et Kyûshû. Au début, les Taira ont l’avantage, mais le vent tourne en faveur des Minamoto. Se voyant pris au piège, les chefs des Taira se suicident les uns après les autres en se jetant à la mer. Antoku, le jeune empereur qui était avec les Taira, finit également noyé. Taira no Noritsune tente d’entraîner Yoshitsune dans la mort avec lui, mais le chef des Minamoto saute de navire en navire et parvient à échapper à la noyade.



Statues de Minamoto no Yoshitsune et Taira no Tomomori sur le site de la bataille de Dan-no-ura. À l’arrière-plan, on distingue le pont Kanmon qui relie Honshû à Kyûshû. (Nippon.com)

(Photo de titre : Pixta)