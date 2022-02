Le Japon fermé jusqu’à quand ? Le nombre de visiteurs en 2021 le plus bas jamais enregistré

Japan Data

Il y a à peine deux ans, les industries japonaises rivalisaient d’ingéniosité pour accroître la demande des touristes. Le gouvernement s’était même fixé un objectif de 40 millions de visiteurs étrangers d’ici 2020 et de 60 millions à l’horizon 2030. Même quand la crise du coronavirus sera maîtrisée, le Japon n’aura d’autre choix que de repartir de zéro, ou presque. Mais toute la question est de savoir quand.

Selon l’Office national du tourisme japonais (JNTO), en 2021, le Japon n’a accueilli que 249 500 visiteurs étrangers (en majorité : voyage d’affaires, travailleurs et étudiants), le chiffre le plus bas depuis la collecte des premières statistiques en 1964, où le pays en avait alors accueilli 352 800.

Le chiffre est extrêmement dérisoire en constatant que pendant sept années consécutives, entre 2013 et 2019, le nombre de visiteurs étrangers au Japon avait atteint des niveaux record, pour culminer à 31,88 millions en 2019. La plupart étant bien entendu des touristes « purs et durs ».

Le gouvernement s’était fixé un objectif de 40 millions de visiteurs à l’horizon 2020, année où l’Archipel devait accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Cependant, à partir du mois de février, les mesures de prévention ont été renforcées en raison de la propagation du coronavirus (le premier cas de Covid au Japon avait été enregistré le 16 janvier 2020), et les JO reportés à l’année suivante.

Conséquence : depuis le mois d’avril 2020, le pays est pratiquement isolé et à peine 10 % de l’objectif a été atteint.

En 2021, les restrictions aux frontières se sont poursuivies, et restent toujours parmi les plus sévères au monde. Au mois de juillet, lors des Jeux, l’Archipel a accueilli plus de 50 000 personnes, notamment les athlètes, les médias et le personnel mobilisé pour la compétition. À l’automne, ils n’étaient plus que 20 000 par mois ) entrer sur le territoire nippon. Ce chiffre est un coup dur pour le pays ; il représente une diminution sans précédent de 99,2 % par rapport à 2019, avant la pandémie de coronavirus, et de 94,0 % par rapport à 2020.

En 2022, avec l’arrivée du nouveau variant Omicron, les mesures sanitaires sont toujours à l'œuvre, et un retour à la normale ne semble pas être à l’ordre du jour. Quand le Japon pourra-t-il à nouveau accueillir des touristes en provenance de l’étranger ? La question reste posée.

(Photo de titre : la zone des départs de l’aéroport de Narita complètement déserte. Reuters)