Importations et exportations : le Japon a réussi à limiter la casse

Japan Data

Même si la pandémie de coronavirus se poursuit, les économies des pays du monde entier, elles, ne peuvent se permettre de stagner. Et pour l’année 2021, le Japon s’en est plutôt plutôt bien sorti. Le commerce japonais affiche les deuxièmes plus importantes transactions jamais enregistrées, tant pour les importations que pour les exportations. Seule ombre au tableau : la hausse du prix des ressources. Elle est en grande partie à l’origine du léger déficit commercial du pays.

Pour 2021, la balance commerciale du Japon (la différence entre la somme des exportations et celle des importations) affiche un déficit de 1,47 mille milliards de yens (11,2 milliards d’euros), alors qu’elle était excédentaire l’année précédente.

Les exportations ont bondi de 21,5 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 83,1 mille milliards de yens (636 milliards d’euros), quasiment autant que le chiffre record atteint en 2007 (83,9 mille milliards de yens, soit 642 milliards d’euros). Les secteurs qui ont le plus profité de cette embellie sont l’acier (+ 48,1 %) et l’automobile (+ 11,9 %), laissant entrevoir un redressement de l’économie mondiale après une période difficile en raison de la pandémie.

Les importations se portent bien également ; en hausse de 24,3 %, elles s’établissent à 84,6 mille milliards de yens (647 milliards d’euros). Ce sont les secteurs des métaux non ferreux (+ 64,3 %), du pétrole brut (+ 49,1 %) et du gaz naturel liquéfié (+ 33,1 %) qui ont le plus profité de cette embellie. Les importations de produits pharmaceutiques étaient également à la hausse en raison des campagnes de vaccinations contre le Covid-19.

(Photo de titre : Reuters)